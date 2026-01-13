قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يورجن كلوب يجيب على السؤال المتكرر : هل اقتربت من تدريب ريال مدريد ؟
تهديد للهوية والانتماء.. أبو الغيط: جيل الشباب الحالي متصل رقميًا ومعزول إنسانيا
مصر تتصدر عالميا في القضاء على فيروس سي وتحصل على الإشهاد الذهبي| تفاصيل
قرار عاجل من المحكمة بشأن دعوى مرتضى منصور لوقف سحب أرض الزمالك بأكتوبر
مصر تستقبل مليار يورو دعمًا للمرحلة الثانية ضمن آلية دعم الموازنة MFA الخميس القادم
في تأكيد صريح.. حكمت الهجري يعلن ولائه لـ إسرائيل من داخل سوريا
وزير الخارجية يتفق مع نظيره الألماني على تعزيز الشراكة الثنائية
جنوح مركب بكورنيش محطة الرمل في الإسكندرية بسبب الرياح
أبو الغيط: العالم يعيش حالة اضطراب سياسي واقتصادي وتراجع للقانون الدولي
عمرو أديب يعلن مفاجأة جديدة بخصوص شيرين عبد الوهاب
العراق يدين العدوان الصهيوني على المدنيين والمؤسسات التعليمية والشبابية ويؤكد دعم فلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالميكروسكوب الجراحي.. استئصال ورم ضخم بقاع الجمجمة بمستشفيات سوهاج الجامعية| ما القصة؟

أشعة المريض
أشعة المريض
سوهاج _ أنغام الجنايني

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان فريق طبي بمستشفيات الجامعة نجح في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم كبير بقاع الجمجمة لسيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، بإستخدام الميكروسكوب الجراحي وجهاز تفتيت الأورام CUSA.

وذلك في إطار التطور المستمر الذي تشهده المستشفيات الجامعية في مجال جراحات المخ والأعصاب.

جامعة سوهاج

وأوضح "النعماني" أنه تم التحضير للجراحة بعناية فائقة نظرًا لحساسية موقع الورم، حيث أُجريت العملية باستخدام الميكروسكوب الجراحي مع الاستعانة بجهاز CUSA، الذي ساعد على تفتيت الورم واستئصاله بدقة عالية مع الحفاظ الكامل على التراكيب الحيوية المحيطة، خاصة أعصاب البصر والأوعية الدموية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن المريضة حضرت وهي تعاني من صداع شديد وارتفاع بضغط المخ مع تدهور ملحوظ في حدة الإبصار.

وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وأشعة الرنين المغناطيسي، تبيّن وجود ورم كبير بقاع الجمجمة ضاغط على أعصاب البصر والأوعية الدموية المغذية للمخ، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل باستخدام أحدث التقنيات الدقيقة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المريضة تم إيداعها داخل العناية المركزة لمدة ٤٨ ساعة عقب الجراحة للمتابعة الدقيقة، ثم نُقلت إلى القسم الداخلي وهي في كامل وعيها، بحركة طبيعية للأطراف، مع تحسن واضح في الصداع، وبشائر إيجابية بعودة قوة الإبصار للتحسن بعد معاناة طويلة.

وجدير بالذكر انه ضم الفريق الجراحي الدكتور كرم قناوي الاطباء محمد عبداللاه و مصطفى البدري وفريق التخدير الدكتور عبدالهادي نور الدين، والاطباء أحمد ممدوح، يحيى محمد، وفريق التمريض ضم مستر محمد السيد مستر كيرولس أيمن مس ناهد نادي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي مستشفى جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

محسن محيي الدين

محسن محيي الدين يكشف لـ صدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته نسرين الفن

ترشيحاتنا

دعاء النبي ليلة الإسراء والمعراج

ذكرى الإسراء والمعراج.. دعاء النبي الذي جبر به الخاطر

دار الإفتاء

ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي وموالد آل البيت؟ .. دار الإفتاء تجيب

الدكتور رضا الدقيقي، أستاذ العقيدة والفلسفة

قضايا فكرية معاصرة.. محاضرة لأئمة باكستان بمنظمة خريجي الأزهر

بالصور

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر
تقوّي الذاكرة.. حيل مذهلة أثبتها العلم لتحسين التركيز ومنع النسيان في أي عمر

تجاهلت مرض والدتها .. صور نيو لوك لـ ابنة شيرين في صالون مصفف الشعر

تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد
تجاهلت مرض والدتها..10 صور لـ ابنة شيرين بنيولوك جديد

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء

حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية
حظر السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد