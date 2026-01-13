بالميكروسكوب الجراحي.. استئصال ورم ضخم بقاع الجمجمة بمستشفيات سوهاج الجامعية| ما القصة؟

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان فريق طبي بمستشفيات الجامعة نجح في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم كبير بقاع الجمجمة لسيدة تبلغ من العمر 40 عامًا، بإستخدام الميكروسكوب الجراحي وجهاز تفتيت الأورام CUSA.

وذلك في إطار التطور المستمر الذي تشهده المستشفيات الجامعية في مجال جراحات المخ والأعصاب.

جامعة سوهاج

وأوضح "النعماني" أنه تم التحضير للجراحة بعناية فائقة نظرًا لحساسية موقع الورم، حيث أُجريت العملية باستخدام الميكروسكوب الجراحي مع الاستعانة بجهاز CUSA، الذي ساعد على تفتيت الورم واستئصاله بدقة عالية مع الحفاظ الكامل على التراكيب الحيوية المحيطة، خاصة أعصاب البصر والأوعية الدموية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن المريضة حضرت وهي تعاني من صداع شديد وارتفاع بضغط المخ مع تدهور ملحوظ في حدة الإبصار.

وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وأشعة الرنين المغناطيسي، تبيّن وجود ورم كبير بقاع الجمجمة ضاغط على أعصاب البصر والأوعية الدموية المغذية للمخ، ما استدعى التدخل الجراحي العاجل باستخدام أحدث التقنيات الدقيقة.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن المريضة تم إيداعها داخل العناية المركزة لمدة ٤٨ ساعة عقب الجراحة للمتابعة الدقيقة، ثم نُقلت إلى القسم الداخلي وهي في كامل وعيها، بحركة طبيعية للأطراف، مع تحسن واضح في الصداع، وبشائر إيجابية بعودة قوة الإبصار للتحسن بعد معاناة طويلة.

وجدير بالذكر انه ضم الفريق الجراحي الدكتور كرم قناوي الاطباء محمد عبداللاه و مصطفى البدري وفريق التخدير الدكتور عبدالهادي نور الدين، والاطباء أحمد ممدوح، يحيى محمد، وفريق التمريض ضم مستر محمد السيد مستر كيرولس أيمن مس ناهد نادي.