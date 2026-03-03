أمير مرتضى منصور : والدي دخّل 400 مليون جنيه لخزنة الزمالك

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك، أن والده المستشار مرتضى منصور نجح في تعظيم موارد النادي بشكل غير مسبوق فور توليه المسؤولية في عام 2014، مشيراً إلى أنه أنعش خزينة النادي بأكثر من 400 مليون جنيه من بند إيجار المحلات فقط.

وأوضح أمير مرتضى منصور، في حوار ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية اميرة بدر، المذاع على قناة النهار، أن نادي الزمالك يمتلك نحو 220 محلاً تجارياً بسور النادي، وكانت الإدارات السابقة تؤجر هذه المحلات بمبالغ زهيدة لا تتعدى 200 أو 300 جنيه في السنة، ولم تكن تطالب بزيادة القيم الإيجارية.

وأضاف أمير مرتضى منصور: "عندما تولى مرتضى منصور الرئاسة، منح مهلة لجميع المستأجرين، ونجح في رفع القيمة الإيجارية لتصل إلى أرقام تتراوح بين 70 و80 ألف جنيه شهرياً للمحل الواحد، مع تطبيق سياسة حازمة تقضي بفسخ التعاقد فوراً في حال التأخر عن السداد لمدة شهر، وهو ما أدخل للنادي أكثر من 400 مليون جنيه في عام 2014، مما ساهم في حل الأزمات المالية ودفع مستحقات الكهرباء والمياه التي كانت مهددة بالقطع".