أمير مرتضى منصور: الحلقة الثانية مع إبراهيم فايق لم تُعرض.. والأولى اتشالت من على المنصة

أكد أمير مرتضى منصور، أن الجزء الأول من الحلقة التي صورها مع الإعلامي إبراهيم فايق تم تصويره بالكامل، إلا أنه بعدها اقترح إبراهيم تصوير جزء ثاني، مضيفًا: «إبراهيم قال على الهواء أنا بستاذن الجمهور، هنكمل جزء ثاني وهنذيعه بكرة».

وأوضح أمير مرتضى منصور، خلال لقاءه مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج «أسرار»، على شاشة «النهار»، أن الحلقة الثانية لم تُعرض، بينما تم إزالة الحلقة الأولى من على المنصة واليوتيوب، مشيرًا إلى أن القرار كان من القناة وليس من الإعلامي، مضيفًا: «إبراهيم قال لي أنا مذيع بعمل شغلي وبمشي».

وكشف أمير مرتضى منصور أن هناك أمورًا أكبر منه كانت وراء القرار، مشددا على أنه لا يحمل أي حقد أو غل تجاه أحد، مواصلًا: «اتصالحت ونسيت الموضوع، بس اتضايقت إن الحلقة ما اتعرضتش».