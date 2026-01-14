قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة العاجلة.. مستندات
بالأسماء .. ننشر التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس النواب
كواليس المنتخب في المغرب قبل مواجهة السنغال.. أجواء ممطرة وتشكيل ثابت
أغنى رجل في العالم يعرض على الإيرانيين إنترنت مجاني عبر الأقمار الصناعية
عوائد بنسبة 100%.. أعلى فوائد من شهادة الادخار الرباعية 2026
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
جامعة سوهاج تحصل على مليون و600 ألف جنيه تمويلًا لدعم المبتكرين وريادة الأعمال

سوهاج _ أنغام الجنايني

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بأن الجامعة حصلت على تمويل قدره مليون وستمائة ألف جنيه، وذلك لدعم المبتكرين وريادة الأعمال والشركات الناشئة، في خطوة تعكس التزام الجامعة بدورها الوطني والتنموي في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

واوضح أن هذا التمويل يأتي في إطار مشروعات مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، وتحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبإشراف رئاسة مجلس الوزراء، بما يعزز من قدرة الجامعة على تحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات تطبيقية ذات جدوى اقتصادية.

وأكد النعماني أن هذه المشروعات تمثل أحد المحاور الاستراتيجية للجامعة خلال المرحلة المقبلة، لما لها من دور محوري في دعم الباحثين والمبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار.

وأضاف الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الجامعة لشئون  الابتكار، أن هذا التمويل يهدف بالأساس إلى دعم وتطوير البيئة الابتكارية داخل الجامعة، وتعزيز أواصر التعاون وربط الجامعة بالمجتمع الصناعي المحيط.

بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى نواتج صناعية وتكنولوجية قابلة للتطبيق والتسويق، مشيراً إلى أن التمويل يمتد على مدار عامين، ويستهدف تحفيز منظومة الابتكار، ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الخلّاقة.

بما يتسق مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع مبدع قائم على المعرفة والابتكار، وقادر على تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المستقبل.

