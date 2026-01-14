قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
الأولى على دفعتها تُقصى من التعيين.. اتهامات بالتمييز داخل ألسن سوهاج| القصة الكاملة

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

لم تكن سها إبراهيم تتوقع أن يتحول تفوقها الدراسي إلى عبء، ولا أن يصبح المركز الأول  الذي حافظت عليه أربع سنوات متتالية بكلية الألسن جامعة سوهاج، سببًا في كسر حلمها بدلًا من تتويجه بتعيين مستحق.

أطلقت الخريجة المتفوقة استغاثة عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طالبت فيها بتدخل عاجل من الجهات المعنية، بعد استبعادها من التعيين في وظيفة معيدة، رغم استيفائها جميع الشروط القانونية، وامتلاكها حكمًا قضائيًا سابقًا يُبطل السبب الذي استندت إليه إدارة الكلية في الرفض.

وبحسب روايتها، بررت إدارة الكلية القرار بتغيير الخطة الخماسية، وهو المبرر ذاته الذي سبق أن قُضي ببطلانه قضائيًا في حالتها، إلا أن الحكم كما تقول لم يشفع لها أمام أبواب مغلقة ومحاولات فاشلة للقاء رئيس الجامعة.

ووفق ما ذكرته سها، على لسان عميد الكلية ورئيس القسم في آنٍ واحد، حين واجهها بعبارة:" انتي بنت مؤذن ولا تصلحي أن تكوني معيدة"، في واقعة وصفتها بأنها تمييز فج يخالف نصوص الدستور ويهدم مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة.

ماذا حدث؟

وتؤكد الخريجة أن عددًا من أعضاء هيئة التدريس أقروا بعدم قانونية ما حدث، ونصحوها باللجوء إلى القضاء، غير أن الظروف المادية حالت دون تحركها قانونيًا، بعدما طلب المحامي الذي قصدته أتعابًا تفوق إمكانياتها.

وتستند سها في مطالبها إلى سابقة قضائية لصالح إحدى زميلاتها بالكلية نفسها، واجهت الظروف ذاتها، وانتهت قضيتها بإنصافها وتعيينها.

وفي كلمات تختصر القصة كلها، تقول سها إن سنوات التفوق الأربع كانت مزيجًا من السهر والضغط والدعم الأبوي الصادق، مضيفة:" كنت بحلم أفرح أبويا بتعييني.. بدل كده اتحرمت من حقي".

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسرع علاج للجيوب الأنفية في العاصفة الترابية .. التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال

الأطفال

التقلبات الجوية تهدد صحة الأطفال.. طبيب يوضح طرق الوقاية

تنظيف الكنب

عيالك أشقيا.. طريقة تنظيف الكنب من بقع الحبر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

