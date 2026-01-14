الإعدام قصاصًا للغدر.. جنايات سوهاج تحيل قاتلي عامل أخميم للمفتي

أسدلت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح، وعضوية المستشارين خالد الشيخ وأحمد صقر، وأمانة سر صلاح تمام، الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل التي هزت مركز أخميم، بعدما قررت إحالة أوراق زوجة وعشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا للحكم بإعدامهما؛ لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر إبريل الماضي، عندما خرج المجني عليه “م. ن”، عامل وأب لطفلتين، من منزله بدائرة مركز أخميم، دون أن يدري أن نهايته ستُكتب على يد أقرب الناس إليه، بعد أن استدرجته زوجته “م. ع” إلى منطقة نائية بناحية الأحايوة شرق، حيث كان عشيقها “ح. م” في انتظاره.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة الأولى استغلت مرض زوجها وضعف حالته الصحية، ونسجت مخططًا للتخلص منه، بتحريض المتهم الثاني على قتله، مبررة له الجريمة برغبتها في “الخلاص” من الزوج، وممهدة الطريق لعلاقة غير مشروعة انتهت بسفك الدم.

وبحسب ما ورد بأوراق القضية، باغت المتهم الثاني المجني عليه بعد وصوله إلى المكان المتفق عليه، وسدد له عدة طعنات نافذة في أنحاء متفرقة من الجسد، أودت بحياته في الحال، ثم ترك جثته ملقاة بجوار المجزر الآلي وفر هاربًا.

وكان مأمور مركز شرطة أخميم قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة رجل مجهول الهوية بجوار المجزر الآلي بالأحايوة شرق، لتنتقل قوة من وحدة المباحث بقيادة المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث المركز، حيث تبين وجود طعنات متعددة بالجثمان.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى أخميم، وتحرر المحضر رقم 1804 لسنة 2025 إداري مركز أخميم.

ومنذ اللحظة الأولى، باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، حيث تم تضييق دائرة الاشتباه، وضبط المتهمين، وبمواجهتهما بالأدلة انهار المتهم الثاني واعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة، كاشفًا دور الزوجة في التخطيط والتحريض.

كما أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، أعاد خلالها المتهم تمثيل الواقعة كاملة، وهو ما دعم أركان الاتهام وثبّت القناعة القضائية.

وأصدرت المحكمة حكمها في القضية رقم 6075 لسنة 2025 جنايات كلي جنوب سوهاج، بإحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا للنطق بالحكم النهائي بالإعدام.