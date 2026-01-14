بسبب عمل والدها.. رئيس جامعة سوهاج يكشف حقيقة رفض تعيين طالبة بالجامعة معيدة

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن أنه لا صحة فيما أثير بانه تم رفض تعيين الطالبة سها إبراهيم، إحدى طالبات الجامعة كمعيدة بسبب عمل والدها كمؤذن، خاصة أن المؤذن مهنة لها احترامها الكبير لانها تدعو لعبادة الصلاة.

وقال حسام النعماني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه لا نسأل عن وظائف والدي الخريجين لأنه في كل عام نعين عدد كبير من الطلاب كمعيدين، والطلاب جميعا لهم كل الإحترام والتقدير.

وتابع رئيس جامعة سوهاج، أن الطالبة سها إبراهيم، حصلت على المركز الأول على 15 طالب وطالبة، مؤكدا أنه تم عمل خطة خمسية مسبقة، فلم يتم تعيين أي معيد في كلية الالسن قسم الفارسي سوى الطالبة سها.

وأشار حسام النعماني إلى أنه في كل عام نزيد في أعداد المعيدين ولا نظلم أي طالب ولكن نعمل وفقا للقانون واللوائح داخل الجامعة.

