في وقت قياسي.. أمن سوهاج يضبط المتهم بالاعتداء على سيارة أستاذ جامعي بأخميم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في توجيه رسالة حاسمة بأن القانون حاضر، وأن هيبة الدولة لا تقبل العبث، بعدما تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أخميم من ضبط الشاب المتهم بالاعتداء على سيارة أستاذ جامعي بمنطقة كازالوفي، وذلك في وقت قياسي عقب تلقي البلاغ.

لم تكن الواقعة مجرد استجابة أمنية عادية، بل عكست حالة من اليقظة وسرعة التحرك، حيث تحركت قوة من مباحث المركز فور الإخطار، وبدأت عمليات الفحص وجمع المعلومات، حتى تم تحديد هوية المتهم وضبطه خلال فترة وجيزة، قبل أن تتسع دائرة الغضب أو تتأثر حالة الأمن بالمنطقة.

وأكدت مصادر أمنية بمديرية أمن سوهاج، أن التعامل مع الواقعة جاء بحسم واحترام كامل للقانون، دون إفراط أو تفريط.

ماذا حدث؟

وذلك في إطار توجيهات اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بضرورة سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين، والحفاظ على حقوقهم وممتلكاتهم، وعدم السماح بأي تجاوزات تمس السلم العام.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم أقدم على الاعتداء على السيارة بدافع شخصي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجاري عرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.