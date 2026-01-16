قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تسرب غاز يحصد أرواح أسرة كاملة داخل شقة سكنية بقرية السمطا في سوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية السمطا التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حادثًا مأساويًا، راح ضحيته ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة؛ إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية؛ ما أسفر عن وفاتهم اختناقًا، دون وقوع أي إصابات أخرى.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تسرب غاز داخل إحدى الشقق السكنية بقرية السمطا، ووجود حالات وفاة داخل الشقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مركز شرطة البلينا، يرافقها سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وجود ثلاثة جثامين داخل الشقة، وبمناظرتها تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، ووجود آثار اختناق، ما يرجح حدوث الوفاة نتيجة استنشاق الغاز.

وتبين أن المتوفين هم:" عبد العزيز ع. س، 38 عامًا، خريج كلية الدراسات الإسلامية، ويعمل بإحدى الدول العربية، وزوجته أسماء م. م، 25 عامًا"، بالإضافة إلى نجلتهما الطفلة مريم، البالغة من العمر عامًا ونصف، وجميعهم مقيمون بذات الشقة محل الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط وحدة المباحث، أن سبب الحادث يرجع إلى تسرب غاز من مصدر غير معلوم داخل الشقة، أثناء تواجد الأسرة بالداخل؛ ما أدى إلى اختناقهم ووفاتهم في الحال، دون وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وبسؤال عدد من أهالي القرية والجيران، أفادوا بأن الأسرة معروفة بحسن سيرتها، ولم تسبق وجود أي خلافات أو مشكلات، مؤكدين أن الحادث وقع بشكل مفاجئ، وفوجئوا بانبعاث رائحة غاز قوية من داخل الشقة، ما دفعهم لإبلاغ الأجهزة المعنية.

وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي على الجثامين، أفاد مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو إسفكسيا الاختناق نتيجة استنشاق الغاز، وعدم وجود أي آثار عنف أو إصابات تدل على وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى البلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثامين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

