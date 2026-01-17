وجبة منزلية تتحول إلى مأساة وتنهي حياة رب أسرة وتصيب ذويه بطهطا في سوهاج | القصة الكاملة

تحولت وجبة طعام عادية داخل أحد المنازل ببندر طهطا شمال محافظة سوهاج، إلى مأساة إنسانية هزّت مشاعر الأهالي، بعد أن أسفرت عن وفاة رب أسرة وإصابة ثلاثة من أفراد أسرته بحالة تسمم غذائي، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى طهطا العام في محاولة لإنقاذ حياتهم.

تفاصيل الواقعة

بداية القصة كانت عندما استقبل مستشفى طهطا العام، 4 حالات تعاني أعراضًا حادة يُشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي، تمثلت في آلام شديدة بالبطن وقيء وإجهاد عام.

وعلى الفور، تم التعامل الطبي السريع مع المصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ، إلا أن الحالة الصحية لأحدهم كانت قد تدهورت بشكل كبير، وخلال محاولات إسعافه، لفظ رب الأسرة أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، متأثرًا بإصابته.

لتتحول محاولات إنقاذه إلى مشهد حزين، بينما استمر الأطباء في تقديم الرعاية الطبية لباقي أفراد الأسرة، الذين تم حجزهم تحت الملاحظة لمتابعة حالتهم الصحية.

اسماء المصابين

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين هم:" أحمد ع.ا.ا- 55 عامًا، الذي تُوفي أثناء عمل الإسعافات اللازمة له، وزوجته هالة م.م- 48 عامًا، ونجلهما مصطفى أ.ع.ا- 26 عامًا، ونجلتهما الطفلة هايدي أ.ع.ا- 7 أعوام، وجميعهم يقيمون بشارع بدائرة بندر طهطا".

وبسؤال ذويهم، أكدوا أن الأسرة تناولت وجبة طعام داخل المنزل قبل ظهور الأعراض بفترة قصيرة، مشيرين إلى أن الطعام كان فاسدًا؛ ما تسبب في إصابتهم بحالة تسمم، دون توجيه اتهام لأي شخص أو جهة، كما لم تشير التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وعقب الوفاة، تم التحفظ على جثمان المتوفي بمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها كاملة.

كما تم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وبيان سبب الوفاة بشكل نهائي، وفي الوقت ذاته، خضع المصابون الثلاثة للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لتحديد نوعية التسمم وأسبابه، مع استمرار متابعتهم داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية.