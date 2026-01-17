قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
دعوى قضائية تطالب بإقالة حسام حسن وجهازه المعاون ووزير الرياضة
لاعب أنبي: أنا أفضل من محمد هاني وعمر جابر.. و«فتحي» مثلي الأعلى
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
وزير الخارجية: لابد من وقف الاستيطان بالضفة الغربية وإعادة إعمار غزة
بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع
الاستغفار المستجاب .. للفرج وتيسير الأمور وانشراح الصدر
الملك المصري.. محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد في تاريخ كأس الأمم الأفريقية
صلاح وأوسيمين.. صراع الأرقام القياسية يشعل القمة بين مصر ونيجيريا
خروقات الاحتلال مستمرة.. 400 شهيد في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
عنده نفس الهموم والآراء.. عمرو أديب برفقة نيشان بأحدث ظهور
تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وجبة منزلية تتحول إلى مأساة وتنهي حياة رب أسرة وتصيب ذويه بطهطا في سوهاج | القصة الكاملة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت وجبة طعام عادية داخل أحد المنازل ببندر طهطا شمال محافظة سوهاج، إلى مأساة إنسانية هزّت مشاعر الأهالي، بعد أن أسفرت عن وفاة رب أسرة وإصابة ثلاثة من أفراد أسرته بحالة تسمم غذائي، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى طهطا العام في محاولة لإنقاذ حياتهم.

تفاصيل الواقعة

بداية القصة كانت عندما استقبل مستشفى طهطا العام، 4 حالات تعاني أعراضًا حادة يُشتبه في كونها ناتجة عن تسمم غذائي، تمثلت في آلام شديدة بالبطن وقيء وإجهاد عام.

وعلى الفور، تم التعامل الطبي السريع مع المصابين داخل قسم الاستقبال والطوارئ، إلا أن الحالة الصحية لأحدهم كانت قد تدهورت بشكل كبير، وخلال محاولات إسعافه، لفظ رب الأسرة أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، متأثرًا بإصابته.

لتتحول محاولات إنقاذه إلى مشهد حزين، بينما استمر الأطباء في تقديم الرعاية الطبية لباقي أفراد الأسرة، الذين تم حجزهم تحت الملاحظة لمتابعة حالتهم الصحية.

اسماء المصابين

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين هم:" أحمد ع.ا.ا- 55 عامًا، الذي تُوفي أثناء عمل الإسعافات اللازمة له، وزوجته هالة م.م- 48 عامًا، ونجلهما مصطفى أ.ع.ا- 26 عامًا، ونجلتهما الطفلة هايدي أ.ع.ا- 7 أعوام، وجميعهم يقيمون بشارع بدائرة بندر طهطا".

وبسؤال ذويهم، أكدوا أن الأسرة تناولت وجبة طعام داخل المنزل قبل ظهور الأعراض بفترة قصيرة، مشيرين إلى أن الطعام كان فاسدًا؛ ما تسبب في إصابتهم بحالة تسمم، دون توجيه اتهام لأي شخص أو جهة، كما لم تشير التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وعقب الوفاة، تم التحفظ على جثمان المتوفي بمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها كاملة.

كما تم إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثمان وبيان سبب الوفاة بشكل نهائي، وفي الوقت ذاته، خضع المصابون الثلاثة للفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لتحديد نوعية التسمم وأسبابه، مع استمرار متابعتهم داخل المستشفى لحين استقرار حالتهم الصحية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تسمم طهطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

ترشيحاتنا

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين فرد شرطة سابق وآخر بالدقهلية

محكمة جنايات دمنهور

عرض على الطب النفسي.. تأجيل محاكمة ربة منزل أنهت حياة رضيعـة بالبحيرة

المتهم

عاطل ينتحل صفة مندوب بشركة دفع إلكترونى للنصب على سيدة

بالصور

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

فيديو

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد