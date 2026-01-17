وسط أجواء هادئة.. محافظ سوهاج يتفقد لجان امتحانات الإعدادية

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للنصف الأول من العام الدراسي، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات.

وتوفير المناخ المناسب للطلاب، حيث حرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات ومدى شمول الأسئلة للمناهج الدراسية المقررة، حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

امتحانات الشهادة الاعدادية بسوهاج

واستهل المحافظ الجولة بتفقد لجان مدرسة الإعدادية الحديثة بنات بحي شرق سوهاج، والتي يؤدي فيها الامتحانات 419 طالبة في عدد 21 لجنة، ثم تفقد لجان مدرسة ناصر الإعدادية بنات بمدينة ناصر، حيث يؤدي فيها الامتحانات اليوم عدد 551 طالبة في عدد 28 لجنة.

وقد وجه المحافظ بضرورة توفير الأجواء المناسبة داخل اللجان ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان في سهولة ويسر، وتوفير الرعاية الطبية للطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات، تحسبا لأي ظرف طارئ.

وقد تفقد المحافظ حالة النظافة العامة بمحيط المدرسة، موجها برفع أية مخلفات أولا بأول، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، لمنع أية ضوضاء وتوفير كافة سبل الراحة والمناخ المناسب للطلاب.

ومن جانبه أكد سليمان بخيت وكيل مديرية التربية والتعليم أنه تم تجهيز جميع اللجان بالمدارس المختلفة على مستوى المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أية شكاوى وحلها فورًا، مشيرا إلى أنه يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام 99422 ألف طالب وطالبة تقريبا، في 11 إدارة تعليمية، بعدد 492 لجنة.