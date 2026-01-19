النائب أحمد الشريف نقيبا لمحامي سوهاج.. و١٣ عضوا بالمجلس

أسفرت نتائج انتخابات نقابة المحامين بمحافظة سوهاج عن فوز النائب أحمد حلمي الشريف بمنصب نقيب محامي سوهاج، عقب تصدره الانتخابات وتحقيقه الأغلبية بين المرشحين.

كما أسفرت النتائج عن فوز عدد من أعضاء مجلس النقابة، وهم:

محمود أبو عوض عن منشأة سوهاج

محمد فواز عن بندر سوهاج

أحمد كمال نصر عن مركز سوهاج

أيمن خلف عن أخميم

عبد الله بخيت عن المراغة

ثروت فتح الله عن ساقلتة

أحمد صلاح عن البلينا

عبد الرحمن شكر عن طما

علي الأمير عن جرجا

أحمد عبد الحميد عن دار السلام

أبو مدين مهدي محمد عن جهينة

وليد حمد عن طهطا

علاء عاشور عن الشباب

وتأتي هذه النتائج في إطار استكمال العملية الانتخابية لنقابة المحامين بمحافظة سوهاج، والتي شهدت تنافسًا بين عدد من المرشحين على مقاعد النقيب وأعضاء المجلس.