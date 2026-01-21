قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج: إعادة التخطيط ورفع الإشغالات بالمواقف العامة والأسواق

جانب من جولة محافظ سوهاج
جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة مسائية بمدينة طهطا، تفقد خلالها عددًا من المواقف العامة والشوارع والميادين والأسواق.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين السيولة المرورية والمظهر الحضاري بالمدينة.

رافقه خلال الجولة كل من الدكتور محمد حلمي سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا.

محافظة سوهاج

وشملت الجولة تفقد عدد من المواقف العامة بمدينة طهطا، من بينها موقف سوهاج، والكوامل، وموقف المراغة وأسيوط، حيث شدد المحافظ على ضرورة تطوير تلك المواقف وإعادة تخطيطها وتنظيمها على مستوى المدينة.

بما يحقق الانضباط المروري وييسر حركة المواطنين، موجها بإحالة مسئولي المواقف بمدينة طهطا للتحقيق، نظرا لسوء تنظيم المواقف، وعدم الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير يمس مصالح المواطنين.

ووجه محافظ سوهاج السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع عاجل لوضع تصورات وتصميمات جديدة لتطوير وتخطيط المواقف، بمشاركة الجهات المعنية، وعلى رأسها التخطيط العمراني وإدارة المرور، لضمان تنفيذ حلول متكاملة ومستدامة.

كما وجه المحافظ برفع كفاءة الميادين وتحسين مستوى النظافة بشارع المحطة وميدان الثورة، والعمل على الارتقاء بالمظهر العام للمدينة بما يليق بأبناء طهطا.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مدخل سوق النيابة الإدارية بمدينة طهطا، ووجه برفع الإشغالات المخالفة من الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حقوق المواطنين.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أحد المحلات العامة، حيث اطلع على الأسعار والمنتجات المعروضة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، وتوافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وأكد محافظ سوهاج استمرار الجولات الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لرصد أي معوقات على أرض الواقع، والعمل على حلها فورًا، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج جولة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

ترشيحاتنا

بسكويت الشوفان

طريقة عمل بسكويت الشوفان زى المحلات

طريقة عمل سلطة رنجة

طريقة عمل سلطة رنجة بمذاق احترافي

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| هل يساعد الزنك في علاج التهاب البروستاتا؟.. وهذه الحيل المنزلية لعلاج الهالات السوداء

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد