محافظ سوهاج: إعادة التخطيط ورفع الإشغالات بالمواقف العامة والأسواق

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة مسائية بمدينة طهطا، تفقد خلالها عددًا من المواقف العامة والشوارع والميادين والأسواق.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين السيولة المرورية والمظهر الحضاري بالمدينة.

رافقه خلال الجولة كل من الدكتور محمد حلمي سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد الشطوري رئيس مركز ومدينة طهطا.

محافظة سوهاج

وشملت الجولة تفقد عدد من المواقف العامة بمدينة طهطا، من بينها موقف سوهاج، والكوامل، وموقف المراغة وأسيوط، حيث شدد المحافظ على ضرورة تطوير تلك المواقف وإعادة تخطيطها وتنظيمها على مستوى المدينة.

بما يحقق الانضباط المروري وييسر حركة المواطنين، موجها بإحالة مسئولي المواقف بمدينة طهطا للتحقيق، نظرا لسوء تنظيم المواقف، وعدم الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تقصير يمس مصالح المواطنين.

ووجه محافظ سوهاج السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع عاجل لوضع تصورات وتصميمات جديدة لتطوير وتخطيط المواقف، بمشاركة الجهات المعنية، وعلى رأسها التخطيط العمراني وإدارة المرور، لضمان تنفيذ حلول متكاملة ومستدامة.

كما وجه المحافظ برفع كفاءة الميادين وتحسين مستوى النظافة بشارع المحطة وميدان الثورة، والعمل على الارتقاء بالمظهر العام للمدينة بما يليق بأبناء طهطا.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مدخل سوق النيابة الإدارية بمدينة طهطا، ووجه برفع الإشغالات المخالفة من الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، لتيسير حركة المرور والحفاظ على حقوق المواطنين.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أحد المحلات العامة، حيث اطلع على الأسعار والمنتجات المعروضة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، وتوافر السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار عادلة، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.

وأكد محافظ سوهاج استمرار الجولات الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لرصد أي معوقات على أرض الواقع، والعمل على حلها فورًا، بما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.