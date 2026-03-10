سباقات الرنة تجذب الحشود في شمال فنلندا قرب الحدود مع روسيا.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، سباقات الرنة تجذب الحشود في شمال فنلندا قرب الحدود مع روسيا.

ووفقا للتقرير، سباقات الرنة التقليدية التي تسعد الجمهور منذ عقود في فنلندا استقطبت حشود المتفرجين رغم درجات الحرارة تحت الصفر، وتقام في منطقة نائية قرب الحدود الروسية على بعد 264 كيلومترا شمال شرق مدينة أولو.

استقطبت سباقات الرنة حشودا كبيرة إلى بلدة سالا في شمال فنلندا، قرب الحدود الروسية، حيث تجمع المتفرجون لمتابعة هذه المنافسة الشتوية التقليدية.

وجرت السباقات على مضمار مغطى بالثلوج، حيث جرّت حيوانات الرنة المتزلجين، فيما تنافست أسرع الفرق في سباق على مسافة كيلومتر واحد.



