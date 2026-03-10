كريمة الدارين.. وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة نفيسة

تحدثت الدكتورة دينا أبو الخير عن مواعظ وكرامات السيدة نفيسة في برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدى البلد.

وأوضحت أبو الخير أن السيدة نفيسة، التي تُلقب بـ "كريمة الدارين"، كانت شخصية مثالية في العبادة والزهد، حيث تميزت بحياتها المليئة بالطاعات والعبادات المستمرة.

وأشارت دينا أبو الخير إلى أن السيدة نفيسة كانت تصوم وتقوم الليل بشكل دائم، ولم تفطر إلا في عيدين وأيام التشريق.

كما تحدثت عن الحكاية الشهيرة لحفر السيدة نفيسة لقبرها بيديها، وهو فعل يعكس تعلقها بالآخرة وزهدها في الدنيا. وأضافت أنها كانت تقرأ القرآن الكريم في قبرها وتختمه أكثر من 190 مرة، وكانت تبكي أثناء قراءتها.

وأكدت أبو الخير أن السيدة نفيسة، التي وصلت إلى مصر في عام 193 هجريًا، لاقت استقبالًا حافلًا من أهل مصر. وقد أصبح منزلها مكانًا يقصده الكثيرون لطلب العلم والبركة، رغم رغبتها في التفرغ لعبادة الله.