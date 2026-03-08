برنامج "وللنساء نصيب" يستعرض قصة السيدة هاجر | فيديو

استعرض برنامج وللنساء نصيب، المذاع عبر قناة صدى البلد، قصة السيدة هاجر، التي سعت بين جبلي الصفا والمروة سبع مرات بحثاً عن طعام أو ماء لرضيعها إسماعيل في وادٍ قاحل، امتثالاً لأمر الله وثقة في نصره، بعدما نفد ما معهما من زاد

وأوضح البرنامج أن سعي السيدة هاجر تُوّج بفرجٍ من الله، إذ تفجر بئر زمزم تحت قدمي الطفل إسماعيل، لتصبح قصتها رمزاً للصبر والسعي والتوكل على الله، ويتحول ذلك المكان لاحقاً إلى مدينة مكة المكرمة.

تفاصيل القصة الملهمة

المحنة والسعي: ترك النبي إبراهيم زوجته هاجر ورضيعها إسماعيل في مكان مقفر بأمر من الله، ومع نفاد التمر والماء بدأت هاجر تبحث عن عابر سبيل أو مصدر للرزق، فصعدت جبل الصفا ثم المروة، وكررت ذلك سبع مرات.

الإيمان والثقة: رغم الخوف من الجوع والعطش، سألت هاجر إبراهيم: «آلله أمرك بهذا؟» فلما أجابها «نعم»، قالت في يقين: «إذن لن يضيعنا الله».

فرج الله: بعد شدة المعاناة، أرسل الله المَلَك جبريل الذي فجر ماء زمزم تحت قدمي الطفل إسماعيل، فكان ذلك بداية النجاة.

تُعد قصة السيدة هاجر نموذجاً في التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب والسعي لطلب الرزق، إذ اقترن الفرج بجهدها وصبرها.

وأصبح سعيها بين الصفا والمروة ركناً أساسياً من مناسك الحج والعمرة يقتدي به المسلمون حتى اليوم.