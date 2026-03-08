قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات تدمر 16 صاروخا باليستيا و113 طائرة مسيرة إيرانية
حال الخسارة من مانشستر سيتي.. هل يضحي ريال مدريد بمشروعه بإقالة أربيلوا؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: تم تصفية السكرتير العسكري لخامنئي
لأول مرة.. ارتفاع قياسي في سعر الدولار الآن بالبنوك| اعرف وصل كام
أحمد أبو الغيط: نقف صفا واحدا لرفض الاعتداء على أي دولة عربية
ضبط مخدرات بـ 71 مليون جنيه | مصرع عنصرين شديدي الخطورة وسقوط مافيا الكيف
اليوم العالمي للمرأة.. تمكين ذات الإعاقة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
السيسي وماكرون يتبادلان الاتصالات حول الأوضاع الإقليمية ويؤكدان أهمية الحلول السلمية
الشيوخ يقر ضم المراكز البحثية والجامعات الأجنبية بقانون المستشفيات الجامعية
ننشر نص كلمة أبو الغيط باجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ
داليا الاتربي : المرأة المصرية أصبحت شريكًا أساسيًا في صنع القرار بفضل دعم الرئيس السيسي
رئيس الوزراء يستعرض مستجدات مشروعات الري
توك شو

برنامج "وللنساء نصيب" يستعرض قصة السيدة هاجر | فيديو

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

استعرض برنامج وللنساء نصيب، المذاع عبر قناة صدى البلد، قصة السيدة هاجر، التي سعت بين جبلي الصفا والمروة سبع مرات بحثاً عن طعام أو ماء لرضيعها إسماعيل في وادٍ قاحل، امتثالاً لأمر الله وثقة في نصره، بعدما نفد ما معهما من زاد

وأوضح البرنامج أن سعي السيدة هاجر تُوّج بفرجٍ من الله، إذ تفجر بئر زمزم تحت قدمي الطفل إسماعيل، لتصبح قصتها رمزاً للصبر والسعي والتوكل على الله، ويتحول ذلك المكان لاحقاً إلى مدينة مكة المكرمة.

تفاصيل القصة الملهمة

المحنة والسعي: ترك النبي إبراهيم زوجته هاجر ورضيعها إسماعيل في مكان مقفر بأمر من الله، ومع نفاد التمر والماء بدأت هاجر تبحث عن عابر سبيل أو مصدر للرزق، فصعدت جبل الصفا ثم المروة، وكررت ذلك سبع مرات.

الإيمان والثقة: رغم الخوف من الجوع والعطش، سألت هاجر إبراهيم: «آلله أمرك بهذا؟» فلما أجابها «نعم»، قالت في يقين: «إذن لن يضيعنا الله».

فرج الله: بعد شدة المعاناة، أرسل الله المَلَك جبريل الذي فجر ماء زمزم تحت قدمي الطفل إسماعيل، فكان ذلك بداية النجاة.

 تُعد قصة السيدة هاجر نموذجاً في التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب والسعي لطلب الرزق، إذ اقترن الفرج بجهدها وصبرها.

وأصبح سعيها بين الصفا والمروة ركناً أساسياً من مناسك الحج والعمرة يقتدي به المسلمون حتى اليوم.

وللنساء نصيب السيدة هاجر قصة السيدة هاجر

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

صورة من المؤتمر الصحفي

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

..طريقة عمل الكنافة بالقشطة خطوة بخطوة

خير مصر لشعب مصر.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائية بنصف الثمن

القوات المسلحة توزع 1.5 مليون عبوة غذائة بنصف الثمن لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب وتفاصيل حالتها؟

ماهو مرض شيرين عبد الوهاب و تفاصيل حالتها؟

مدير جمعية المحاربين القدماء: تقديم كافة أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية

