من التدريب إلى الاستقلال الاقتصادي.. سوهاج تفتح أبواب المشروعات لذوي الإعاقة

في خطوة تعكس تحولًا حقيقيًا من الرعاية إلى التمكين، شهدت محافظة سوهاج ختام برنامج تدريبي متخصص في ريادة الأعمال، استهدف تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل الحر، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات صغيرة قادرة على الاستمرار.

وشهد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، فعاليات تكريم 32 متدربًا من خريجي برنامج ريادة الأعمال، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة «أسرتي قوتي».

محافظة سوهاج

تقام الفعاليات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لم يقتصر البرنامج على التدريب النظري، بل ركز على بناء مهارات عملية تتناسب مع قدرات المشاركين واحتياجات سوق العمل، مع إتاحة نماذج لمشروعات قابلة للتنفيذ، وشرح آليات الدعم الفني والتمويلي المتاحة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المتدربين لتحقيق دخل مستقل.

وأكد محافظ سوهاج، خلال الفعالية، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل المحافظة، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن دعم هذه الفئة لا يكون بالمساندة فقط، بل بإتاحة الفرص المتكافئة وتمكينهم من أدوات النجاح.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تكرار مثل هذه البرامج، والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة، لضمان وصول أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتحقيق دمج فعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وسوق العمل.

حضر الفعالية عدد من ممثلي الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج، الذين أكدوا أن هذه الورش التدريبية تمثل خطوة عملية نحو تحويل الطاقات الكامنة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مشروعات منتجة، تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص داخل المجتمع.