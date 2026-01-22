قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية
العكلوك: آن الأوان لتحويل التضامن مع فلسطين إلى إجراءات اقتصادية
وزير الصحة يُهنئ رئيسي الشراء الموحد والدواء على التشكيل الجديد
ترامب: الرئيس المصري قائد عظيم.. وتمكنا من إنهاء 8 حروب في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من التدريب إلى الاستقلال الاقتصادي.. سوهاج تفتح أبواب المشروعات لذوي الإعاقة

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في خطوة تعكس تحولًا حقيقيًا من الرعاية إلى التمكين، شهدت محافظة سوهاج ختام برنامج تدريبي متخصص في ريادة الأعمال، استهدف تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل الحر، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات صغيرة قادرة على الاستمرار.

وشهد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، فعاليات تكريم 32 متدربًا من خريجي برنامج ريادة الأعمال، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة «أسرتي قوتي».

محافظة سوهاج

تقام الفعاليات تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

لم يقتصر البرنامج على التدريب النظري، بل ركز على بناء مهارات عملية تتناسب مع قدرات المشاركين واحتياجات سوق العمل، مع إتاحة نماذج لمشروعات قابلة للتنفيذ، وشرح آليات الدعم الفني والتمويلي المتاحة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المتدربين لتحقيق دخل مستقل.

وأكد محافظ سوهاج، خلال الفعالية، أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا يمثل أحد المحاور الأساسية لعمل المحافظة، مشددًا على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن دعم هذه الفئة لا يكون بالمساندة فقط، بل بإتاحة الفرص المتكافئة وتمكينهم من أدوات النجاح.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تكرار مثل هذه البرامج، والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة، لضمان وصول أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتحقيق دمج فعلي للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وسوق العمل.

حضر الفعالية عدد من ممثلي الجهات المشاركة في تنفيذ البرنامج، الذين أكدوا أن هذه الورش التدريبية تمثل خطوة عملية نحو تحويل الطاقات الكامنة لدى الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مشروعات منتجة، تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص داخل المجتمع.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج ذوي الاعاقة انتصار السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

محمد صلاح

عودة الملك المصري.. محمد صلاح يتألق مع ليفربول بعد أمم إفريقيا

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

محمد شبانة

صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي

صورة أرشيفية

مأساة في الغربية.. شقيقان ينهيان حياة والدهما بسكين المطبخ بزفتى

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

شريف فتحي يناقش مع وزير الثقافة الإسباني تعزيز التعاون في السياحة والآثار

الزراعة

لاختيار أفضل أصناف البطاطس.. اتحاد المصدرين ينفذ 50 حقلا إرشاديا وتجريبيا

جانب من توقيع البروتوكول

توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة البيطريين ومركز البحوث الزراعية

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد