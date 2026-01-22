قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآالة حادة بتظاهرة للأكراد
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مديرية أمن سوهاج تحتفل بالذكرى الـ74 لـ عيد الشرطة | صور

جانب من احتفال مديرية أمن سوهاج
جانب من احتفال مديرية أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

نظمت مديرية أمن سوهاج احتفالية رسمية بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، في إطار تقدير تضحيات رجال الشرطة ودورهم الوطني في حفظ أمن الوطن واستقراره، وذلك بقيادة وإشراف اللواء الدكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والرقابية بالمحافظة.

وشهدت الاحتفالية مشاركة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الذي حرص على تقديم التهنئة لرجال الشرطة، مؤكدًا أن عيد الشرطة يمثل ذكرى وطنية خالدة تجسد أسمى معاني التضحية والفداء، وما قدمه رجال الشرطة من بطولات في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته.

عيد الشرطة المصرية الـ74

ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى وزير الداخلية، واللواء الدكتور حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج، وكافة قيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الداخلية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ومواجهة مختلف صور الجريمة، بما يحقق الطمأنينة للمواطنين.

كما أثنى "النعماني" على الجهود المتميزة لمديرية أمن سوهاج، مؤكدًا أن الأداء الأمني بالمحافظة يشهد تطورًا ملحوظًا، قائمًا على التواصل المجتمعي والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تحقيق الاستقرار وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، أن الاحتفال بعيد الشرطة يأتي تجديدًا للعهد على مواصلة العطاء وبذل الجهد في سبيل أمن الوطن وسلامة المواطنين، مشددًا على أن رجال الشرطة سيظلون درعًا واقيًا للوطن في مواجهة التحديات.

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عدد من الفقرات الشعرية والوطنية التي عبرت عن تقدير المجتمع لدور رجال الشرطة وتضحياتهم المستمرة من أجل مصر.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مديرية أمن سوهاج عيد الشرطة احتفال عيد الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

هل تعاني من انتهاء باقة الإنترنت قبل نهاية الشهر؟.. إليك الحل

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

انقطاع المياه

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

بحيرة

تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية

ترشيحاتنا

المهندس حسن الخطيب

وزير الاستثمار بدافوس: مصر داعمة للتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا

البنك الأهلي

البنك الأهلي يدرس تمويلات جديدة بـ150 مليار جنيه .. تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 22-1-2026

بالصور

طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة

التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي
التهاب المفاصل.. مشكلة بلا علاج نهائي

زيادة الوزن ترفع خطر الإصابة بالخرف في الكِبر .. دراسة تكشف علاقة مباشرة

مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف
مخاطر الوزن الزائد في الإصابة بمرض الخرف

رمضان 2026 .. تفاصيل شخصية خالد الصاوى فى مسلسل ولاد الراعي

خالد الصاوى
خالد الصاوى
خالد الصاوى

قبل عرضه.. طرح البرومو الدعائي لفيلم برشامة

كمال أبو رية
كمال أبو رية
كمال أبو رية

فيديو

المخرج محمد الشرقاوي

مسرح المواجهة والتجوال ينقل الفن والثقافة لمحافظات مصر الحدودية والأقاليم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد