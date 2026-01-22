مديرية أمن سوهاج تحتفل بالذكرى الـ74 لـ عيد الشرطة | صور

نظمت مديرية أمن سوهاج احتفالية رسمية بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد الشرطة المصرية، في إطار تقدير تضحيات رجال الشرطة ودورهم الوطني في حفظ أمن الوطن واستقراره، وذلك بقيادة وإشراف اللواء الدكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبحضور لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والرقابية بالمحافظة.

وشهدت الاحتفالية مشاركة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الذي حرص على تقديم التهنئة لرجال الشرطة، مؤكدًا أن عيد الشرطة يمثل ذكرى وطنية خالدة تجسد أسمى معاني التضحية والفداء، وما قدمه رجال الشرطة من بطولات في الدفاع عن الوطن وحماية مقدراته.

عيد الشرطة المصرية الـ74

ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى وزير الداخلية، واللواء الدكتور حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج، وكافة قيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الداخلية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، ومواجهة مختلف صور الجريمة، بما يحقق الطمأنينة للمواطنين.

كما أثنى "النعماني" على الجهود المتميزة لمديرية أمن سوهاج، مؤكدًا أن الأداء الأمني بالمحافظة يشهد تطورًا ملحوظًا، قائمًا على التواصل المجتمعي والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على تحقيق الاستقرار وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين.

من جانبه، أكد اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، أن الاحتفال بعيد الشرطة يأتي تجديدًا للعهد على مواصلة العطاء وبذل الجهد في سبيل أمن الوطن وسلامة المواطنين، مشددًا على أن رجال الشرطة سيظلون درعًا واقيًا للوطن في مواجهة التحديات.

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات الاحتفال بدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عدد من الفقرات الشعرية والوطنية التي عبرت عن تقدير المجتمع لدور رجال الشرطة وتضحياتهم المستمرة من أجل مصر.