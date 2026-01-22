رئيس جامعة سوهاج يشارك في احتفالية عيد الشرطة الـ74 ويهنئ رجال الأمن بجهودهم المتميزة

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الإحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية بمناسبة الذكري ال٧٤ لعيد الشرطة المصرية، بحضور اللواء دكتور حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج ولفيف من قيادات ومسؤولي الجهات الأمنية والرقابية بالمحافظة.

جامعة سوهاج

وقدم النعماني خالص التهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء حسن عبد العزيز مدير الامن و رجال الشرطة البواسل، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الرابع والسبعين، ولجميع قيادات الشرطة المصرية، ومنتسبي وزارة الداخلية بهذه الذكرى الوطنية المجيدة.

وأشاد النعماني بالدور البارز والجهود المخلصة التي يبذلها السيد اللواء مدير الأمن، وما يقدمه من أداء أمني متميز، والتواصل الإيجابي مع مختلف مؤسسات المجتمع السوهاجي، وما تقوم به الأجهزة الأمنية بالمحافظة ودورها المتميز في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار.

جدير بالذكر أن مراسم الاحتفال بدأت بتلاوة من الذكر الحكيم، ثم تقديم عدد من الفقرات الشعرية الوطنية.