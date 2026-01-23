وفد جامعة سوهاج يشارك في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

شارك وفد جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب والذي قام بافتتاحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذي تُقام فعالياته تحت شعار: "من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا"، بحضور عدد من الوزراء، وفضيلة مفتي الجمهورية، وعددٌ من السفراء والمسئولين، والمُبدعين والكتاب والإعلاميين.

وقال النعماني إنّ هذه الدورة تُعد الأكبر في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب من حيث حجم المشاركة، وتنوع الفعاليات، وثراء المحتوى الثقافي والفكري، مؤكدا علي أهمية تلك الزيارات والاستفادة الكبري التي تعود على الطلاب من زيارة المعرض وتفقد أجنحته المتعددة، والمشاركة فى فعالياته المثمرة، الأمر الذى يساهم فى إعداد جيل واع مسلح بالعلم والمعرفة، ومحب للقراءة والإطلاع، ومستنير فكريًا وثقافيًا.

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان جامعة سوهاج اولي الجامعات التي شارك طلابها في زيارة المعرض في نسخته الـ٥٧.

وأوضح ان إدارة الجامعة قامت بتوفير كل التيسيرات للطلاب، للمشاركة في المعرض وحضور الفعاليات المُختلفة التي ينظمها، بهدف الاستفادة منه للإسهام في تنمية الوعي لدى الشباب، مضيفا ان فعاليات المعرض تستمر خلال الفترة من 21 يناير وحتى 3 فبراير 2026.

وأضاف الدكتور حسين عبدالحافظ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان وفد الجامعة ضم ١٠٠ طالب وطالبة بالاضافه الي عدد من أعضاء هيئة التدريس، قام بزيارة أجنحة وزارة الدفاع، وزارة الداخلية بالإضافة إلى جناح مؤسسة زايد، مضيفًا أن الوفد شارك في ندوة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي نظمتها الرقابة الإدارية، إلى جانب الإطلاع على عدد كبير من الكتب والمراجع العلمية في كافة التخصصات، كذلك حرص الوفد على المشاركة في الندوات التوعوية والتثقيفية المتنوعة.

ومن الجدير بالذكر ان المعرض يشهد مشاركة غير مسبوقة تعكس ثقل هذا الحدث؛ تتمثل في تواجد 1457 دار نشر من 83 دولة، بإجمالي أكثر من 6600 عارضٍ، ما يجسد المكانة الدولية الراسخة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

كما أن البرنامج الثقافي والفكري يضم نحو 400 فعالية، و100 حفل توقيع، و120 فعالية فنية، بمشاركة واسعة من المثقفين والمبدعين المصريين والعرب والأجانب عبر قاعات المعرض المتعددة.