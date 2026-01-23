أقلام المصححين تحسم المصير.. غدا بدء تصحيح الشهادة الإعدادية في سوهاج

مع انتهاء آخر ورقة امتحان، لم تنتهِ حكاية طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، بل بدأت مرحلة لا تقل صعوبة عن أيام الامتحانات نفسها، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، عن انطلاق أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية العامة.

وذلك اعتبارًا من غد السبت، بجميع القطاعات ولجان النظام والمراقبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

مرحلة تحسم الحلم

وتعد هذه المرحلة هي الأكثر حساسية في العملية الامتحانية، تأتي وسط ترقب آلاف الأسر، التي تترجم الدرجات بالنسبة لها إلى مستقبل دراسي، وأحلام مؤجلة، وقرارات مصيرية تتعلق بمسار أبنائها التعليمي خلال السنوات المقبلة.

وأكدت مديرية التعليم بسوهاج أن أعمال التصحيح تُجرى وفق ضوابط دقيقة وإجراءات صارمة، تضمن تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة للعمل داخل لجان التصحيح، وعدم السماح بأي تجاوزات قد تؤثر على حقوق الطلاب أو نزاهة النتائج.

وأوضحت المديرية أن عمليات التصحيح تخضع لإشراف مباشر من القيادات التعليمية بالمحافظة، مع الالتزام بالنماذج الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم، بما يضمن الدقة في تقدير الدرجات، والانضباط في الرصد، ومراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة لتفادي أي أخطاء محتملة.

وفي سياق متصل، أشارت المديرية إلى أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة النهائية، واعتمادها رسميًا من اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، على أن تُتاح بعدها النتيجة للطلاب وأولياء الأمور من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

وشهدت امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام انتظامًا ملحوظًا، حيث أُجريت خلال الفترة من 17 يناير وحتى 21 يناير 2026، داخل 492 لجنة امتحانية موزعة على 11 إدارة تعليمية بمختلف مراكز المحافظة.

وشارك فيها 99 ألفًا و418 طالبًا وطالبة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، هدفت إلى توفير مناخ آمن وهادئ لأداء الامتحانات.

ومع بدء أعمال التصحيح، يبقى المشهد معلّقًا بين أقلام المصححين وقلوب الطلاب، في انتظار أرقام قد تبدو بسيطة على الورق، لكنها تحمل في طياتها بداية جديدة لكل طالب، ونقطة فاصلة في مشوار تعليمي لا يُنسى.