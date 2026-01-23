على خريطة الجامعات العالمية.. تقدم نوعي لجامعة سوهاج في تصنيف تايمز 2026

سجلت جامعة سوهاج حضورًا متقدمًا في تصنيف Times Higher Education World University Rankings by Subject لعام 2026، لتدخل قائمة أفضل الجامعات عالميًا في عدد من التخصصات الأكاديمية الحيوية. وذلك في خطوة تعكس تحولًا ملموسًا في أداء الجامعات الإقليمية، ونجاحًا في كسر الصورة النمطية عن التعليم الجامعي خارج العاصمة.

وأعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة جاءت ضمن الفئة (601–800) عالميًا في ثلاثة مجالات رئيسية هي: العلوم الهندسية، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على تطور المنظومة البحثية والأكاديمية داخل الجامعة خلال السنوات الأخيرة.

جامعة سوهاج

وأكد "النعماني" أن هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل يُجسد حصيلة جهود متواصلة في دعم البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للباحثين، إلى جانب تشجيع النشر الدولي المفتوح، وتطوير المنصات الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية للارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية على المستوى الدولي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الارتقاء بهذه التخصصات يمثل أولوية استراتيجية لإدارة الجامعة، باعتبارها مجالات محورية ترتبط بسوق العمل، والابتكار، والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الجامعة تستهدف تحقيق مراكز أكثر تقدمًا خلال الأعوام المقبلة، عبر الاستثمار في العنصر البشري، وتحديث البنية التحتية البحثية، وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عمرو عبد الحميد، مدير مركز النشر العلمي بجامعة سوهاج، أن الجامعة حققت أيضًا حضورًا ضمن الفئة (1001+) في مجال العلوم الطبية، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام بتطوير هذا القطاع، ودعم الكليات الطبية والبحث التطبيقي المرتبط بالقطاع الصحي.

وأضاف أن هذا التقدم يُبرز التنوع الأكاديمي والبحثي الذي تتمتع به جامعة سوهاج، مؤكدًا أن مركز النشر العلمي يضع على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة تكثيف الدعم الفني والتقني للباحثين في التخصصات الأربعة التي ظهرت بها الجامعة في التصنيف، إلى جانب العمل على فتح مسارات جديدة للظهور في تخصصات أكاديمية أخرى.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد أن جامعات الصعيد باتت قادرة على المنافسة في الساحة الأكاديمية الدولية، وأن جامعة سوهاج تخطو بثبات نحو ترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية وبحثية فاعلة، لا تكتفي بالحضور المحلي، بل تسعى لصناعة تأثير علمي يمتد إلى ما وراء الحدود.