دوري أبطال إفريقيا| التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الهلال وصن داونز
هل يلغي الله النار يوم القيامة؟.. علي جمعة يحسم الجدل
شهيد وبطل ومش خسارة في تراب مصر .. زوجة عامر عبد المقصود تنهار من البكاء
إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية بمعسكر جباليا شمال غزة
دوري أبطال إفريقيا| تريزيجيه: سعداء بالفوز على يانج أفريكانز.. ونشكر دعم ومساندة الجماهير
توقعات صادمة للذهب في 2026 بعد موجة الارتفاعات .. ماذا يحدث؟
نتنياهو يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. السبت
دوري أبطال إفريقيا| توروب: حققنا مكاسب عديدة بالفوز على يانج أفريكانز
مصطفى بكري يحذر: تسعير تقنين الأراضي في القرى يثير غضب المواطنين.. ومطالبات بتدخل عاجل من الحكومة
مصطفى بكري يحذر: العالم على أبواب مرحلة خطرة.. وترامب يخلخل النظام الدولي ويهدد أوروبا بالرسوم
بـ 100 دولار .. شعبة مواد البناء تكشف مفاجأة في أسعار الحديد
ناقد رياضي: الزمالك خسر إمام عاشور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

على خريطة الجامعات العالمية.. تقدم نوعي لجامعة سوهاج في تصنيف تايمز 2026

سوهاج _ أنغام الجنايني

سجلت جامعة سوهاج حضورًا متقدمًا في تصنيف Times Higher Education World University Rankings by Subject لعام 2026، لتدخل قائمة أفضل الجامعات عالميًا في عدد من التخصصات الأكاديمية الحيوية. وذلك في خطوة تعكس تحولًا ملموسًا في أداء الجامعات الإقليمية، ونجاحًا في كسر الصورة النمطية عن التعليم الجامعي خارج العاصمة. 

وأعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة جاءت ضمن الفئة (601–800) عالميًا في ثلاثة مجالات رئيسية هي: العلوم الهندسية، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة، وهو ما يُعد مؤشرًا واضحًا على تطور المنظومة البحثية والأكاديمية داخل الجامعة خلال السنوات الأخيرة.

وأكد "النعماني" أن هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل يُجسد حصيلة جهود متواصلة في دعم البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة للباحثين، إلى جانب تشجيع النشر الدولي المفتوح، وتطوير المنصات الرقمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية للارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية على المستوى الدولي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الارتقاء بهذه التخصصات يمثل أولوية استراتيجية لإدارة الجامعة، باعتبارها مجالات محورية ترتبط بسوق العمل، والابتكار، والتنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الجامعة تستهدف تحقيق مراكز أكثر تقدمًا خلال الأعوام المقبلة، عبر الاستثمار في العنصر البشري، وتحديث البنية التحتية البحثية، وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور عمرو عبد الحميد، مدير مركز النشر العلمي بجامعة سوهاج، أن الجامعة حققت أيضًا حضورًا ضمن الفئة (1001+) في مجال العلوم الطبية، وهو ما يعكس تنامي الاهتمام بتطوير هذا القطاع، ودعم الكليات الطبية والبحث التطبيقي المرتبط بالقطاع الصحي.

وأضاف أن هذا التقدم يُبرز التنوع الأكاديمي والبحثي الذي تتمتع به جامعة سوهاج، مؤكدًا أن مركز النشر العلمي يضع على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة تكثيف الدعم الفني والتقني للباحثين في التخصصات الأربعة التي ظهرت بها الجامعة في التصنيف، إلى جانب العمل على فتح مسارات جديدة للظهور في تخصصات أكاديمية أخرى.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد أن جامعات الصعيد باتت قادرة على المنافسة في الساحة الأكاديمية الدولية، وأن جامعة سوهاج تخطو بثبات نحو ترسيخ مكانتها كمؤسسة تعليمية وبحثية فاعلة، لا تكتفي بالحضور المحلي، بل تسعى لصناعة تأثير علمي يمتد إلى ما وراء الحدود.

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

شوبير

شوبير يكشف عن سبب فشل صفقة الفاخوري للأهلي

وفاة خطيب مسجد

حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد خلال إلقاء خطبة الجمعة في أبو قرقاص بالمنيا

ندوة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

كيف تستفيد مصر من التجربة الرومانية في تمكين ذوي الإعاقة؟ | تفاصيل

جامعة العاصمة

جامعة العاصمة تطلق الموسم الرابع من مسابقة العباقرة

المطران جورج شيحان

مسيرة من الفداء.. المطران شيحان يهنئ قيادات وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

بالصور

طريقة عمل بيتزا الخضار الملونة.. وصفة مبتكرة وسريعة

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بالبسكويت بدون فرن

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

أمطار

أمطار في رمضان 2026 .. الأرصاد تعلن مفاجأة للمصريين

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

