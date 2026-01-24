من مطبخ المنزل إلى سرير المستشفى.. كيف أصيب 15 شخصًا بتسمم غذائي سوهاج؟

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية، حالتي طوارئ صحية متشابهتين، بعدما أُصيب 15 شخصًا من أسرتين مختلفتين بحالات اشتباه تسمم غذائي؛ إثر تناول وجبات يُشتبه في عدم صلاحيتها، ما أعاد إلى الواجهة مخاطر الأغذية غير الآمنة، سواء داخل المنازل أو من مصادر مجهولة.

ماذا حدث؟

البداية كانت بتلقي اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بوصول 10 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى سوهاج العام، مصابين بحالة إعياء شديد وقيء مستمر وآلام حادة بالبطن، بادعاء تناول وجبة فسيخ وملوحة تم إعدادها داخل منزلهم.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة جميع أفراد الأسرة بأعراض اشتباه تسمم غذائي، حيث تم التعامل الطبي الفوري معهم، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، مع حجزهم بقسم الباطنة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وسط متابعة مستمرة من الأطقم الطبية، التي أكدت استقرار حالتهم الصحية وعدم وجود وفيات.

وأكد مصدر طبي بالمستشفى أن المصابين يخضعون لإجراءات علاجية مكثفة للتعامل مع حالات التسمم الغذائي، فيما أقر أحد أفراد الأسرة بتناول وجبة الفسيخ والملوحة التي تم شراؤها من أحد المحال، دون توجيه اتهام مباشر لأي جهة.

وفي واقعة أخرى مماثلة، شهد حي راشد شرق محافظة سوهاج إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 4 أطفال، بحالات اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة مكونة من فول ولانشون داخل منزلهم، ظهرت بعدها أعراض آلام بالبطن وقيء وإعياء عام.

وتبين بالفحص إصابة الأطفال يوسف (10 سنوات)، وعمر (8 سنوات)، وعبدالله (5 سنوات)، وعبدالرحمن (5 سنوات)، إضافة إلى والدتهم ياسمين (29 عامًا)، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، مع حجزهم تحت الملاحظة للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأفادت التحريات الأولية في الواقعتين بعدم وجود شبهة جنائية، فيما تم تحرير المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، مع تكليف الجهات المختصة بفحص مصادر الأغذية المشتبه بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.