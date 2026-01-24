رسائل تقدير للداخلية.. سوهاج تجدد العهد على دعم الدولة وتثمن تضحيات الشرطة

في توقيت يحمل دلالات وطنية خاصة، بعث اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بعدة رسائل تهنئة إلى القيادة السياسية والتنفيذية، بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، في مناسبة تؤكد على مكانة هذا اليوم في وجدان الدولة والمجتمع، بوصفه رمزًا للتضحية والتكاتف من أجل استقرار الوطن.

وجاءت أولى هذه الرسائل موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عبر محافظ سوهاج، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء المحافظة، عن خالص التهاني القلبية بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أن عيد الشرطة سيظل شاهدًا على تضحيات رجال الأمن، وعلى تلاحم الشعب المصري في مواجهة أي محاولات للنيل من مقدرات الوطن وأمنه.

ذكرى عيد الشرطة المصرية الـ74

وأشار المحافظ في تهنئته إلى أن هذه الذكرى تمثل تجسيدًا حقيقيًا لمعاني الفداء والانتماء، وللدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية في حماية مؤسسات الدولة، ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية، في ظل قيادة وطنية واعية تحفظ لمصر مكانتها الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته، وجه محافظ سوهاج برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعرب خلالها عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للدولة المصرية، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الحكومة في تحقيق تطلعات الشعب المصري، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

كما شملت التهاني اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حيث ثمن المحافظ الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الداخلية ورجال الشرطة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعيد إلى الأذهان صور الاصطفاف الوطني بين الشعب وأجهزته الأمنية، في مواجهة التحديات، وترسيخ دعائم الأمن وسيادة القانون.

وتعكس هذه الرسائل مجتمعة رؤية محافظة سوهاج لمكانة عيد الشرطة، باعتباره مناسبة وطنية تتجاوز الطابع الاحتفالي، لتؤكد على وحدة الصف، ودعم مؤسسات الدولة، وتقدير تضحيات رجال الأمن في سبيل حماية الوطن والمواطن.