قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أسرة الشهيد العقيد رامي هلال
موعد ومكان عزاء والد الموسيقار أحمد إبراهيم.. تفاصيل
مبالغة وتطبيل سياسي.. تعليق عمرو أديب على تصريحات ترامب بشأن أوضاع غزة
أسعار السجائر اليوم السبت 24 يناير 2026 للمستهلك
نفسي أطلع ظابط زي أبويا.. الرئيس السيسي يحتضن ابن الشهيد رامي هلال
الرئيس السيسي يشاهد أحدث النظم والمعدات الحديثة لجهاز الشرطة المصرية
الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة
تحت أنظار الرئيس السيسي.. فيلم تسجيلي عن بطولة الشهيد العقيد رامي هلال
كمامة ومصحف صغير في يده| بدء استئناف رمضان صبحي على حبسه عاما
سندافع عن إيران حتى الموت.. قائد القوات البرية يجتمع مع الحرس الثوري
مصر تفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي
سخان غاز يتسبب في اختناق شقيقتين داخل منزل بالعزبة والعرب في سوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رسائل تقدير للداخلية.. سوهاج تجدد العهد على دعم الدولة وتثمن تضحيات الشرطة

جانب من احتفالات مديرية أمن سوهاج
جانب من احتفالات مديرية أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في توقيت يحمل دلالات وطنية خاصة، بعث اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بعدة رسائل تهنئة إلى القيادة السياسية والتنفيذية، بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، في مناسبة تؤكد على مكانة هذا اليوم في وجدان الدولة والمجتمع، بوصفه رمزًا للتضحية والتكاتف من أجل استقرار الوطن.

وجاءت أولى هذه الرسائل موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث عبر محافظ سوهاج، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء المحافظة، عن خالص التهاني القلبية بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أن عيد الشرطة سيظل شاهدًا على تضحيات رجال الأمن، وعلى تلاحم الشعب المصري في مواجهة أي محاولات للنيل من مقدرات الوطن وأمنه.

ذكرى عيد الشرطة المصرية الـ74

وأشار المحافظ في تهنئته إلى أن هذه الذكرى تمثل تجسيدًا حقيقيًا لمعاني الفداء والانتماء، وللدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية في حماية مؤسسات الدولة، ودعم مسيرة الاستقرار والتنمية، في ظل قيادة وطنية واعية تحفظ لمصر مكانتها الإقليمية والدولية.

وفي السياق ذاته، وجه محافظ سوهاج برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعرب خلالها عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للدولة المصرية، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق الحكومة في تحقيق تطلعات الشعب المصري، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.

كما شملت التهاني اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حيث ثمن المحافظ الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الداخلية ورجال الشرطة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعيد إلى الأذهان صور الاصطفاف الوطني بين الشعب وأجهزته الأمنية، في مواجهة التحديات، وترسيخ دعائم الأمن وسيادة القانون.

وتعكس هذه الرسائل مجتمعة رؤية محافظة سوهاج لمكانة عيد الشرطة، باعتباره مناسبة وطنية تتجاوز الطابع الاحتفالي، لتؤكد على وحدة الصف، ودعم مؤسسات الدولة، وتقدير تضحيات رجال الأمن في سبيل حماية الوطن والمواطن.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج عيد الشرطة عيد الشرطة المصرية ذكرى عيد الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

بيراميدز

إبراهيم فايق يكشف كواليس انتقال عودة الفاخوري إلى بيراميدز

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

تسرب غاز.. القصة الكاملة لاختناق أسرة كاملة بجزيرة شندويل في سوهاج

ترامب يسحب دعوة كندا من مجلس السلام

ترامب يسحب دعوة كندا من مجلس السلام وسط تصعيد سياسي في دافوس.. ما السبب؟

عودة الفاخوري

صراع الأهلي وبيراميدز يتجدد في الميركاتو .. الفاخوري حلقة جديدة والسماوي يقترب من الفوز الثانى بعد حامد حمدان

بالصور

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027
 S-Class موديل 2027

تعرف على السيارات الـ 10 الأكثر مبيعا حول العالم

سوق السيارات
سوق السيارات
سوق السيارات

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد