بتكلفة 5 ملايين جنيه.. مسرح جامعة سوهاج يستعد لاستقبال مواهب الطلاب وإبداعاتهم

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج مسرح الجامعة الجديد، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التجهيزات، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة القليلة المقبلة، في خطوة تعكس اهتمام الجامعة بدعم الأنشطة الثقافية والفنية، وتوفير بيئة متكاملة تسهم في صقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية.

منبر لتشجيع الإبداع الفني

وأكد النعماني أن مسرح الجامعة سيكون منبرًا حقيقيًا لتشجيع الإبداع الفني بين الطلاب، ومتنفسًا لإظهار مواهبهم في مختلف المجالات، وتزويدهم بتجارب ثقافية وفنية تسهم في بناء شخصياتهم بشكل متكامل.

وأضاف أن تكلفة التجهيزات بلغت ٥ ملايين و٢٧٠ الف جنيه، ويضم ٣٠٠ مقعد، ومجهز بأحدث أنظمة الصوتيات والإضاءة ووسائل العرض، إلى جانب الميكانزمات الخاصة بتشغيل الستائر، بما يتيح مرونة كبيرة في استخدامه وفقًا لطبيعة الفعاليات المختلفة.

جدير بالذكر انه سيتم تنظيم اول عرض علي ارض المسرح الجديد بعرض مسرحيه “فراجما” لطلاب كلية التربية النوعية، والتي حصدت المركز الأول لأفضل عرض بمسابقة تياترو الجامعة.