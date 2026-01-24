نادي سوهاج يتعاقد مع لاعب روسي

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسلام مقلد

أعلنت إدارة نادي سوهاج بأحد أندية القسم الثاني (ب) عن التعاقد مع اللاعب الروسي مايكل ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في مباراة الفريق المقبلة أمام نظيره فريق الألومنيوم يوم الإثنين القادم، وذلك عقب وصول البطاقة الدولية الخاصة به.

وأفاد النادي إلى أن اللاعب قد أبدى مستوى مميزاً خلال خوضه بعض التدريبات حيث نجح سريعاً في الاندماج مع بقية عناصر الفريق وهذا مما يعزز آمال الفريق سوهاج في الاستحقاقات القادمة ورغبته في الصعود إلي الدوري الممتاز.

ويذكر بأن فريق سوهاج يتواجد حاليا في المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة الصعيد الأولى وذلك برصيد 33 نقطة من 19 مباراة خاضها بينما يتواجد فريق الألومنيوم في صدارة ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة.

ومن ناحية أخرى يتواجد كلا من مصطفى عفروتو وربيع ياسين في منصب العضو المنتدب في الشركة الراعية للفريق الصعيدي.

