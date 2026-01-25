سوهاج تحت المجهر| اختناقات وتسمّم وتعليم وخدمات .. حصاد 24 ساعة ساخنة بالمحافظة

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة، ما بين وقائع إنسانية طارئة، وتحركات خدمية وتعليمية، ورسائل وطنية، عكست حالة من الاستنفار والمتابعة المستمرة داخل الشارع السوهاجي.

اختناقات متكررة تحبس الأنفاس

البداية كانت من جزيرة شندويل شمال المحافظة، حيث أُصيبت أسرة مكونة من 5 أفراد بحالات اختناق متفاوتة؛ إثر تسرب غاز داخل منزلهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام، مع استقرار حالتهم الصحية بعد تلقي العلاج.

وفي واقعة مشابهة، شهدت منطقة العزبة والعرب بأخميم إصابة شقيقتين بحالة اختناق نتيجة استنشاق أول أكسيد الكربون من سخان غاز، وتم إنقاذهما في الوقت المناسب، وسط تحذيرات متكررة من مخاطر استخدام السخانات داخل الأماكن المغلقة دون تهوية.

طعام فاسد يدخل أسرة المستشفى

وفي حي راشد شرق سوهاج، نُقلت ربة منزل و4 من أطفالها إلى المستشفى، عقب إصابتهم باشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة منزلية يُرجح فسادها، حيث جرى حجزهم تحت الملاحظة الطبية، مع استقرار حالتهم، وبدء التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

رسائل وطنية في ذكرى عيد الشرطة

بعث اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد الشرطة، مؤكدًا تقدير المحافظة لتضحيات رجال الأمن ودورهم في حماية الوطن ودعم الاستقرار.

مياه ضعيفة بطهطا لأربعة أيام

أعلنت شركة مياه الشرب بسوهاج عن ضعف ضغوط المياه بعدد من قرى طهطا لمدة 4 أيام، بسبب أعمال تطهير خزانات محطة شطورة، مع الدفع بسيارات مياه مجانية، وتشغيل المحطات الارتوازية لتقليل آثار الانقطاع، خاصة على المخابز والمنشآت الحيوية.

بدء تصحيح الشهادة الإعدادية

انطلقت رسميًا أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع قطاعات المحافظة، وسط تشديد على الدقة والمراجعة لضمان حصول كل طالب على حقه، تمهيدًا لإعلان النتيجة عقب اعتمادها من المحافظ.

وفي إطار الصحة العامة، واصلت مديرية الطب البيطري بسوهاج تفعيل قانون الكلاب الخطرة، بتنفيذ ندوة توعوية بحي راشد والابعادية، وتحصين 22 كلب شارع ضد مرض السعار مجانًا، ضمن الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على المرض.