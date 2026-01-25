قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس قاسٍ.. تحذيرات عاجلة في المكسيك مع اقتراب عاصفة شتوية عنيفة
عشاء على طاولة السلام.. انسجام «أمريكي روسي أوكراني» بعد مُحادثات أبوظبي
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. نصائح مهمة
نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»
تعرّف على تشكيل لجنة تظلمات الموظفين .. طبقًا لقانون الخدمة المدنية
مُداهمات للمنازل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم العروب ويعتقل 3 أطفال بالضفة
سوهاج تحت المجهر| اختناقات وتسمّم وتعليم وخدمات .. حصاد 24 ساعة ساخنة بالمحافظة
مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة
دبلوماسي روسي سابق: الناتو السبب الرئيسي في بدء العملية العسكرية على أوكرانيا
الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة مع وجود أتربة عالقة نهاراً
حسام حسن يُطالب مصطفى محمد بحجز مكان أساسي في نانت الفرنسي قبل مونديال 2026
حلمي طولان: دعم الفراعنة ليس له علاقة بأي خلافات شخصية مع حسام حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج تحت المجهر| اختناقات وتسمّم وتعليم وخدمات .. حصاد 24 ساعة ساخنة بالمحافظة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة، ما بين وقائع إنسانية طارئة، وتحركات خدمية وتعليمية، ورسائل وطنية، عكست حالة من الاستنفار والمتابعة المستمرة داخل الشارع السوهاجي.

اختناقات متكررة تحبس الأنفاس

البداية كانت من جزيرة شندويل شمال المحافظة، حيث أُصيبت أسرة مكونة من 5 أفراد بحالات اختناق متفاوتة؛ إثر تسرب غاز داخل منزلهم، وجرى نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام، مع استقرار حالتهم الصحية بعد تلقي العلاج.

وفي واقعة مشابهة، شهدت منطقة العزبة والعرب بأخميم إصابة شقيقتين بحالة اختناق نتيجة استنشاق أول أكسيد الكربون من سخان غاز، وتم إنقاذهما في الوقت المناسب، وسط تحذيرات متكررة من مخاطر استخدام السخانات داخل الأماكن المغلقة دون تهوية.

طعام فاسد يدخل أسرة المستشفى

وفي حي راشد شرق سوهاج، نُقلت ربة منزل و4 من أطفالها إلى المستشفى، عقب إصابتهم باشتباه تسمم غذائي بعد تناول وجبة منزلية يُرجح فسادها، حيث جرى حجزهم تحت الملاحظة الطبية، مع استقرار حالتهم، وبدء التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة.

رسائل وطنية في ذكرى عيد الشرطة

بعث اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، بمناسبة الذكرى الـ74 لعيد الشرطة، مؤكدًا تقدير المحافظة لتضحيات رجال الأمن ودورهم في حماية الوطن ودعم الاستقرار.

مياه ضعيفة بطهطا لأربعة أيام

أعلنت شركة مياه الشرب بسوهاج عن ضعف ضغوط المياه بعدد من قرى طهطا لمدة 4 أيام، بسبب أعمال تطهير خزانات محطة شطورة، مع الدفع بسيارات مياه مجانية، وتشغيل المحطات الارتوازية لتقليل آثار الانقطاع، خاصة على المخابز والمنشآت الحيوية.

بدء تصحيح الشهادة الإعدادية

انطلقت رسميًا أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع قطاعات المحافظة، وسط تشديد على الدقة والمراجعة لضمان حصول كل طالب على حقه، تمهيدًا لإعلان النتيجة عقب اعتمادها من المحافظ.

وفي إطار الصحة العامة، واصلت مديرية الطب البيطري بسوهاج تفعيل قانون الكلاب الخطرة، بتنفيذ ندوة توعوية بحي راشد والابعادية، وتحصين 22 كلب شارع ضد مرض السعار مجانًا، ضمن الاستراتيجية الوطنية للسيطرة على المرض.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تسرب الغاز تسريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

الرئيس السيسي

أنت مش جاي عشان تقضي وقت سعيد .. الرئيس السيسي لوزير الخارجية: معلش جت فيك يا بدر

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة 25 يناير وعيد الشرطة 2026.. هؤلاء محرومون منها بالقانون

إنترنت

القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت

الأرصاد

رمال وأتربة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين المقبل

ترشيحاتنا

هجمات روسية على مدن أوكرانية

مسؤول أممي يدين هجمات روسية على مدن أوكرانية: تنتهك القانون الإنساني الدولي

لأول مرة.. ترشح سلطنة عُمان لعضوية مجلس حقوق الإنسان

لأول مرة.. ترشح سلطنة عُمان لعضوية مجلس حقوق الإنسان

نوري المالكي

العراق .. الإطار التنسيقي يعلن ترشيح المالكي رئيسا للوزراء

بالصور

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز

طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .
طريقة عمل عيش ماريا محشي جمبري مكس تشيز .

ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. نصائح مهمة

ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟

يُساهم في تقليل خطر السرطان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التفاح بانتظام؟

هنا الزاهد تخطف الأنظار بسحر عيونها وجمال إطلالتها عبر إنستجرام| شاهد

هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها
هنا الزاهد تخطف الانظار بسحر عيونها

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد