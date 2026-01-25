الغاز القاتل يطرق الأبواب في سوهاج.. اختناقات جماعية تنقذها العناية الإلهية خلال 24 ساعة

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية حالتي اختناق متفرقتين؛ بسبب تسرب الغاز وأول أكسيد الكربون داخل منازل المواطنين؛ ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

وأعاد إلى الواجهة خطورة استخدام مصادر الغاز داخل الأماكن المغلقة دون الالتزام بإجراءات السلامة، خاصة مع تكرار مثل هذه الوقائع في فصل الشتاء.

ماذا حدث؟

البداية كانت في جزيرة شندويل شمالي المحافظة، حيث أصيب خمسة أفراد من أسرة واحدة بحالات اختناق متفاوتة؛ نتيجة تسرب للغاز داخل منزلهم، ما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول عدد من المواطنين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى مصابين بحالات اختناق.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة رب الأسرة عبد الستار ع (49 عامًا)، وأبنائه علي (14 عامًا)، وسيف (13 عامًا)، ورحاب (17 عامًا)، وزوجته نجلاء س (40 عامًا)، حيث عانوا من ضيق تنفس ودوخة واضطراب في الوعي نتيجة استنشاق كميات من الغاز داخل المنزل.

وفي واقعة أخرى بعد أقل من 24 ساعة، شهدت منطقة العزبة والعرب بدائرة مركز أخميم إصابة شقيقتين بحالة اختناق، إثر استنشاق أول أكسي؛ الكربون المتصاعد من سخان الغاز داخل مسكنهما.

وتبين إصابة ضحى خ.ا (21 عامًا) ورحمة خ.ا (16 عامًا)، بأعراض قيء وضيق تنفس وإعياء عام، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام، حيث خضعتا للعلاج والملاحظة الطبية.

وأكدت مصادر طبية استقرار حالة جميع المصابين في الواقعتين، مشيرة إلى أن سرعة نقلهم للمستشفى ساهمت في إنقاذ حياتهم ومنع حدوث مضاعفات خطيرة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع التشديد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة عند استخدام الغاز داخل المنازل، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث التي قد تنتهي بكوارث.