قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
مليون زائر حتى الآن.. إقبال جماهيري على معرض القاهرة الدولي للكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الغاز القاتل يطرق الأبواب في سوهاج.. اختناقات جماعية تنقذها العناية الإلهية خلال 24 ساعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية حالتي اختناق متفرقتين؛ بسبب تسرب الغاز وأول أكسيد الكربون داخل منازل المواطنين؛ ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

وأعاد إلى الواجهة خطورة استخدام مصادر الغاز داخل الأماكن المغلقة دون الالتزام بإجراءات السلامة، خاصة مع تكرار مثل هذه الوقائع في فصل الشتاء.

ماذا حدث؟

البداية كانت في جزيرة شندويل شمالي المحافظة، حيث أصيب خمسة أفراد من أسرة واحدة بحالات اختناق متفاوتة؛ نتيجة تسرب للغاز داخل منزلهم، ما استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول عدد من المواطنين إلى قسم الطوارئ بالمستشفى مصابين بحالات اختناق.

وبالانتقال والفحص، تبين إصابة رب الأسرة عبد الستار ع (49 عامًا)، وأبنائه علي (14 عامًا)، وسيف (13 عامًا)، ورحاب (17 عامًا)، وزوجته نجلاء س (40 عامًا)، حيث عانوا من ضيق تنفس ودوخة واضطراب في الوعي نتيجة استنشاق كميات من الغاز داخل المنزل.

وفي واقعة أخرى بعد أقل من 24 ساعة، شهدت منطقة العزبة والعرب بدائرة مركز أخميم إصابة شقيقتين بحالة اختناق، إثر استنشاق أول أكسي؛ الكربون المتصاعد من سخان الغاز داخل مسكنهما.

وتبين إصابة ضحى خ.ا (21 عامًا) ورحمة خ.ا (16 عامًا)، بأعراض قيء وضيق تنفس وإعياء عام، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج العام، حيث خضعتا للعلاج والملاحظة الطبية.

وأكدت مصادر طبية استقرار حالة جميع المصابين في الواقعتين، مشيرة إلى أن سرعة نقلهم للمستشفى ساهمت في إنقاذ حياتهم ومنع حدوث مضاعفات خطيرة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالوقائع، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، مع التشديد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة عند استخدام الغاز داخل المنازل، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث التي قد تنتهي بكوارث.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تسرب غاز اختناق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

ترشيحاتنا

مروة الأزلي

أبرزهن علي كلاي.. مروة الأزلي تتألق في ٣ أعمال درامية

محمد امام

محمد إمام: الكينج أضخم مسلسل عربي في 2026

مئوية ميلاد الفنان النوبي الكبير أحمد منيب

بمناسبة مئوية ميلاد أحمد منيب.. نجله يكشف سر ابتعاده الدائم عن الإعلام

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد