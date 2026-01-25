رئيس جامعة سوهاج يكرم وكيل وزارة المالية ومديري الوحدات الحسابية

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عبدالحميد محمد عبدالحميد وكيل وزارة المالية، ومديري الوحدات الحسابية بالجامعة والمستشفيات الجامعية ووكلاء الحسابات تقديراً لمجهوداتهم في إنجاز الأعمال المالية والمحاسبية بالجامعة، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

جامعة سوهاج

وثمن النعماني ما يقدمه المكرمون من مجهودات وأعمال في الحفاظ علي المال العام من خلال تفعيل الرقابة الداخلية والعمل فى منظومة الفريق، والتعاون التام مع الجامعة فهم الدرع المالى الواقي للجامعة.

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار تشجيع شركاء العمل مع الجامعة على بذل مزيد من الجهد، وخلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة للجميع لضمان إدارة ناجحة تُخطط بجد للمستقبل.

وأكد أشرف القاضي على أهمية التنسيق المشترك بين الجامعة والمالية في مختلف الخطوات، وتوحيد الرؤى المالية وترشيد الإنفاق، حسن استثمار الموارد المتاحة، مما يؤدي إلى رفع كفاءة العمل بالوحدات.