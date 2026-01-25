قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة سوهاج تحتفي بحُماة المال العام.. تكريم قيادات المالية والوحدات الحسابية

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

من زاوية تُبرز قيمة الانضباط المالي ودوره في استقرار المؤسسات، نظمت جامعة سوهاج احتفالية لتكريم القيادات المالية ومديري الوحدات الحسابية، تقديرًا لجهودهم المخلصة في إدارة المنظومة المالية والحفاظ على المال العام، باعتبارهم أحد أهم أعمدة العمل المؤسسي داخل الجامعة.

وفي هذا السياق، كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، المحاسب عبدالحميد محمد عبدالحميد وكيل وزارة المالية، إلى جانب مديري الوحدات الحسابية بالجامعة والمستشفيات الجامعية ووكلاء الحسابات.

جامعة سوهاج

وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت بقاعة مجلس الجامعة بالحرم الجامعي القديم، بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا التكريم يعكس تقدير الجامعة للدور الحيوي الذي تقوم به القيادات والعناصر المالية في إحكام الرقابة الداخلية، وضمان سلامة الإجراءات المالية والمحاسبية، مشيرًا إلى أن العمل المالي الدقيق يُعد خط الدفاع الأول لحماية موارد الجامعة وتعظيم الاستفادة منها.

وأوضح "النعماني" أن منظومة العمل المالي الناجحة لا تقوم إلا على التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وهو ما ظهر جليًا في الأداء المنضبط للوحدات الحسابية، التي أثبتت قدرتها على التوفيق بين الالتزام بالقواعد المالية وتحقيق مرونة إدارية تخدم العملية التعليمية والطبية داخل الجامعة.

وأضاف أن إدارة الجامعة تحرص على خلق بيئة عمل محفزة تشجع على التميز، وتدعم شركاء النجاح في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التخطيط المالي الرشيد لمواكبة خطط التطوير والتوسع التي تشهدها الجامعة.

وشدد المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، على أهمية التنسيق المستمر بين جامعة سوهاج ووزارة المالية، وتوحيد الرؤى في السياسات المالية، بما يسهم في ترشيد الإنفاق وحسن استثمار الموارد المتاحة، ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات الحسابية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

