محافظ سوهاج يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم القائم بأعمال المستشار العسكري.

بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة بمقر إدارة قوات أمن سوهاج، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 74 لأعياد الشرطة المصرية، جاء ذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

محافظة سوهاج

وهنأ محافظ سوهاج قيادات وضباط وجنود قوات أمن سوهاج، مؤكدا على أهمية دور رجال الشرطة وما يقدمونه من تضحيات في سبيل تحقيق الأمن والأمان على أرض الوطن، موجهاً التحية لشهداء الشرطة وأسرهم.

وأشار إلى وقوف الشعب المصري ورجال القوات المسلحة ورجال الشرطة خلف القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صفًا واحدًا لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، وحماية الوطن.

وثمن السيد المحافظ الدور الذي تقوم به الشرطة المصرية في حماية الأرواح والممتلكات، والجهود المخلصة للسيد الفاضل محمود توفيق وزير الداخلية، الذي يقدم دوما نظرة وأداء متطورا للشرطة المصرية لمواكبة التطورات المتلاحقة للجريمة.

والأساليب الإجرامية المستحدثة بما جعل للشرطة المصرية السبق في مواجهة المخططات الإجرامية التي تستهدف الوطن.