قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
وفاة لاعب نادي شباب البكاري بعد تدخل قوي من حارس الشيخ زايد في القسم الرابع
الأوضاع تزداد سوء.. القافلة 123 من "زاد العزة" تصل غزة
متى يتم خصم 50% من الأجر المكمل للموظف لمدة 6 أشهر.. قانون الخدمة المدنية يجيب
سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر
دعاء المغرب 7 من شهر شعبان.. كلمات رددّها للرزق والبركة
قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جهود مكثفة ونجاحات متتالية لقسم العيون بمستشفي سوهاج الجامعي.. إجراء 85 عملية مياه بيضاء خلال يوم

جانب من العمليات الجراحية بسوهاج
جانب من العمليات الجراحية بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج أن قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي يواصل جهوده المكثفة ونجاحاته المتتالية في إجراء العديد من عمليات المياه البيضاء، موضحا أنه نجح في اجراء ٨٥ عملية خلال يوم واحد للقضاء علي قوائم الانتظار وفقا للمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جامعة سوهاج

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن قسم طب وجراحة العيون يواصل إجراء العمليات الجراحية بكفاءة عالية، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تقليل فترات الانتظار، وتقديم العلاج اللازم للمرضى في أسرع وقت ممكن ووفقًا لأعلى المعايير الطبية.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التنسيق المستمر بين الفرق الطبية والإدارية، وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة.

وأكد أن المستشفيات الجامعية تعمل بشكل متواصل لزيادة معدلات الأداء داخل غرف العمليات، وتقديم رعاية صحية آمنة ومتطورة للمرضى.

بدوره أوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان، رئيس قسم طب وجراحة العيون، أن هذه العمليات تمت تحت قيادة الدكتور جمال عبد اللطيف رضوان استاذ جراحة العيون وعميد كلية الطب الاسبق وبمشاركة الدكتور محمود فاروق، الدكتور اسلام سعد، والدكتور إسلام عونى الدكتور عمرو منير، والدكتور محمد عنبر، والدكتوره مروة عبد اللاه الأساتذو بالقسم وفريق متكامل من أعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض، وذلك بتمويل من نوادي روتاري مصر.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي مستشفى سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

مانشيستر يونايتد

مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة

الأهلي

الميركاتو الشتوي يشتعل | انتهاء الإعارات المحلية للأهلي.. وغموض حول اللاعبين الجُدد

ترشيحاتنا

المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام

مشاركة فعالة لوزارة قطاع الأعمال العام في المشروعات القومية.. تفاصيل

حماية المستهلك

استعدادا لرمضان.. اجتماع موسع بجهاز حماية المستهلك لتشديد الرقابة وضمان توافر السلع

أسعار العملات الأجنبية اليوم

تباين أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد.. الدولار بكام؟

بالصور

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

3 أيام عطلة.. إجازة 25 يناير2026 بعد قرار مجلس الوزراء

اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026
اجازة 25 يناير2026

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد