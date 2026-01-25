جهود مكثفة ونجاحات متتالية لقسم العيون بمستشفي سوهاج الجامعي.. إجراء 85 عملية مياه بيضاء خلال يوم

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج أن قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي يواصل جهوده المكثفة ونجاحاته المتتالية في إجراء العديد من عمليات المياه البيضاء، موضحا أنه نجح في اجراء ٨٥ عملية خلال يوم واحد للقضاء علي قوائم الانتظار وفقا للمبادرة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جامعة سوهاج

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب، أن قسم طب وجراحة العيون يواصل إجراء العمليات الجراحية بكفاءة عالية، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف تقليل فترات الانتظار، وتقديم العلاج اللازم للمرضى في أسرع وقت ممكن ووفقًا لأعلى المعايير الطبية.

وأشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة التنسيق المستمر بين الفرق الطبية والإدارية، وتوفير المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة.

وأكد أن المستشفيات الجامعية تعمل بشكل متواصل لزيادة معدلات الأداء داخل غرف العمليات، وتقديم رعاية صحية آمنة ومتطورة للمرضى.

بدوره أوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان، رئيس قسم طب وجراحة العيون، أن هذه العمليات تمت تحت قيادة الدكتور جمال عبد اللطيف رضوان استاذ جراحة العيون وعميد كلية الطب الاسبق وبمشاركة الدكتور محمود فاروق، الدكتور اسلام سعد، والدكتور إسلام عونى الدكتور عمرو منير، والدكتور محمد عنبر، والدكتوره مروة عبد اللاه الأساتذو بالقسم وفريق متكامل من أعضاء هيئة التدريس والأطباء وهيئة التمريض، وذلك بتمويل من نوادي روتاري مصر.