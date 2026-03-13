محافظ القاهرة يتابع عملية إصلاح ماسورة مياه بشارع الترعة البولاقية

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، على العمليات الجارية لإصلاح كسر ماسورة مياه قطر ٩٠٠ مم بشارع الترعة البولاقية بحى شبرا.

رافق محافظ القاهرة اللواء عمر محمود الشافعى الاكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم.مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب وعدد من قيادات المحافظة والأجهزة المعنية.

وطالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من عمليات الإصلاح لعودة حركة المرور لطبيعتها ، كما شدد على رئيس الحى ومسئولي شركة المياه بإعادة الشيء لأصله بعد انتهاء أعمال الإصلاح.

كان مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقوا بلاغًا بكسر الماسورة وتراكم المياه بمحيط الموقع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية بالمحافظة ومسئولي شركة المياه للقيام بأعمال الإصلاح وسحب المياه الموجودة بالشارع، وتم عمل التعديلات المرورية اللازمة لتمكين شركة المياه من إصلاح الماسورة المكسورة بما لا يؤثر على حركة السيارات .

وأشار م.مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب إلى أنه تم الدفع بكافة معدات الشركة والفنيين والمهندسين للعمل على إنهاء أعمال الاصلاح فى أسرع وقت ممكن ، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بعدد من الشفاطات لسحب المياه من الشارع والدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع بالمجان فى المناطق المتأثرة من كسر الماسورة لحين الانتهاء من الاصلاح وإعادة ضخ المياه .