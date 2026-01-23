الغندور: شوبير أساسيا أمام يانج افريكانز وسيلعب مع الشناوي الفترة القادمة

كشف الإعلامي خالد الغندور، مستجدات عن حراسة المرمى بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة في ظل التنافس بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصطفي شوبير أساسيا اليوم وسيلعب مع الشناوي الفترة القادمة".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى نظيره يانج أفريكانز التنزانى، مساء اليوم الجمعة على استاد برج العرب في اطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات فى دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق الأهلي على صدارة مجموعته قبل خوض مباراته أمام يانج أفريكانز اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا:

1- الأهلي 4 نقاط

2- يانج أفريكانز 4 نقاط

3- الجيش الملكي 1 نقاط

4- شبيبة القبائل 1 نقاط