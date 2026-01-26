محمد الشناوي في جلسة مطولة مع توروب للاستفسار عن استبعاده من تشكيل الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن موقف محمد الشناوي من استبعاده من التشكيل الأساسي للنادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “محمد الشناوي عقد جلسة مطولة مع ييس توروب للاستفسار عن استبعاده من تشكيل الأهلي.. والمدرب طالبه بالإلتزام في التدريبات لاستعادة مكانه بشكل طبيعي في الفترة المقبلة”.

وشهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن اهتمام نادي غازي عنتاب التركي بالتعاقد مع محمد الشناوي، حارس مرمى الأهليوالمنتخب الوطني.

و أكد مصدر مقرب من محمد الشناوي ان اللاعب يرغب في الاستمرار داخل صفوف القلعة الحمراء، ولا يفكر في مناقشة أي عروض احتراف خارجي، سواء بالبيع أو الإعارة، خلال المرحلة القادمة، مفضلًا التركيز مع الأهلي ومواصلة مشوارهداخل جدان القلعة الحمراء.

ويُعد الشناوي أحد الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي، لما يمتلكه من خبرات كبيرة على المستويين المحلي والقاري.