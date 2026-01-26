الأهلي يحسم قمة الجولة الحادية عشرة من دوري السلة أمام الزمالك

حسم النادي الأهلي قمة الجولة الحادية عشرة من دوري كرة السلة أمام الزمالك، بعدما حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 89-88، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على صالة الزمالك.

وشهدت المباراة إثارة وندية من جانب الفريقين، حيث تبادلا التقدم منذ البداية، إلى أن خطف الأهلي الفوز في اللحظات الأخيرة بثنائية مثيرة عن طريق عمرو الجندي.

وجاءت نتائج فترات المباراة بين الفريقين على النحو التالي:

الفترة الأولى: الزمالك (29) × الأهلي (20)

الفترة الثانية: الزمالك (43) × الأهلي (44)

الفترة الثالثة: الزمالك (66) × الأهلي (60)

الفترة الرابعة: الزمالك (88) × الأهلي (89)

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري أليانز بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك لترتيب الفرق من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.

وتعد بطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الأفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.