ليفربول يعلن تعاقده مع أولى صفقاته الشتوية رسميا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تعاقده رسميا مع المدافع الشاب إيفياني نودوكوي قادما من نظيره أوستريا فيينا النمساوي، لتكون أولى صفقاته الشتوية.

وقال نادي أوسترا في بيان أن أنه أنهى جميع الإجراءات الرسمية المتعلقة باتفاقه مع نادي ليفربول الإنجليزي، بشأن إيفياني ندوكوي، على أن ينضم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار إلى أن الصفقة تمّت وفق شروط واضحة بين الطرفين، حيث أن ندوكوي سيواصل حاليًا تمثيل أوستريا فيينا حتى حلول الصيف ثم الانضمام للريدز.

وأبدى النادي سعادته في ختام البيان بلفت أحد مواهبه الأندية الأوروبية الكبرى مما يعكس جودة لاعبيه.

ويستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة كارباج الأذربيجاني، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات ختام مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.