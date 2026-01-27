تمسك تورب واستمرار البحث عن مهاجم أجنبي..هل يحسم الأهلي مصير محمد شريف

حسم الدنماركي ييس تورب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه من ملف رحيل محمد شريف مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في ظل العروض العديدة التي تلقاها اللاعب مؤخرًا سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي، كان آخرها عرض من نادي الاتحاد السكندري.

تورب يربط رحيل محمد شريف بضم مهاجم أجنبي

وأكد ييس تورب لإدارة النادي الأهلي تمسكه باستمرار محمد شريف داخل صفوف الفريق في الوقت الحالي مشددًا على أن الموافقة على رحيله ستكون مشروطة بضم مهاجم أجنبي قادر على تعويضه في ظل حاجة الفريق إلى حلول هجومية جاهزة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المدير الفني أن بقاء محمد شريف يمثل أهمية كبيرة للفريق، خاصة مع عدم التعاقد حتى الآن مع مهاجم أجنبي، مشيرًا إلى أنه قد يرفض فكرة الاستغناء عنه حتى في حال التعاقد مع مهاجم جديد، نظرًا لأن ضم لاعب أجنبي في هذا المركز سيترتب عليه الاستغناء عن السلوفيني جراديشار، ما قد يؤثر على توازن الخط الأمامي.

تحركات الأهلي لتدعيم الهجوم

وكان النادي الأهلي قد نجح مؤخرًا في التعاقد مع مروان عثمان أوتاكا، مهاجم فريق سيراميكا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، في خطوة تهدف إلى دعم الخط الهجومي مؤقتًا، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة القلعة الحمراء بحثها عن مهاجم أجنبي مميز لتدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بعثة الأهلي تتجه إلى تنزانيا

وعلى صعيد آخر، حدد مسئولو النادي الأهلي التاسعة من صباح غد الخميس موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى تنزانيا، على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة فريق يانج أفريكانز، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي، بعدما تم الانتهاء من جميع ترتيبات السفر خلال الأيام الماضية، لتوفير أفضل الأجواء الممكنة للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق يانج أفريكانز في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على ملعب يقع في جزيرة زنجبار وليس في العاصمة دار السلام وهو ملعب صغير لا تتجاوز سعته الجماهيرية 15 ألف مشجع، وسبق له استضافة عدد من مباريات بطولة كأس أفريقيا للمحليين.