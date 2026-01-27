شوبير يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي

أشار الإعلامي أحمد شوبير إلى عدد من الملفات الساخنة المطروحة داخل النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وكشف عن آخر المستجدات بشأن الأسماء المرتبطة بالقلعة الحمراء

نفى شوبير ما يتردد عن احتمالية إعارة محمد شريف إلى الاتحاد السكندري، مؤكداً أن النادي الأهلي لا ينوي التفريط في خدمات المهاجم.



أشار شوبير إلى اهتمام الأهلي بضم اللاعب نذير بوعلي، لكن وكيل اللاعب (ميلان فيهرر) أكد أن ناديه المجري لا يرغب حالياً في بيع اللاعب.

تحدث عن أنباء قوية حول اقتراب محمد محمود مومو، لاعب نادي إلفسبورج السويدي، من الانضمام للأهلي، وقد يصل القاهرة قريباً رغم ارتباطه بعقد يمتد حتى عام 2027.

علق شوبير على الجدل الدائر حول فشل صفقة انتقال اللاعب كاموتش، ونفى وجود أي خلاف إداري بين سيد عبد الحفيظ وأسامة هلال كنظام سبب للتراجع، مرجحاً أن سبب التراجع هو إما تغيير في قناعات النادي الفنية أو المغالاة في قيمة الصفقة المطلوبة.