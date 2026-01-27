أحمد شوبير يكشف عن حقيقة وجود مفاوضات بين الأهلي وأسامة فيصل

نفى الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الأنباء التي تداولتها بعض المصادر الإعلامية بشأن اقتراب النادي الأهلي من التعاقد مع أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي ومنتخب مصر الوطني.



وأكد شوبير، في تصريحاته، أن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة، مشيراً إلى أن الأهلي لا يفكر في ضم اللاعب في الوقت الحالي.

يُذكر أن النادي الأهلي قد عزز خط هجومه مؤخراً بالتعاقد مع المهاجم الشاب مروان عثمان من سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، والذي قدم أداءً لافتاً في أول ظهور له مع الفريق أمام يانج أفريكانز.