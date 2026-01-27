لن تكون سهلة.. ناقد رياضي يحلل فرص الأهلي اليوم أمام وادي دجلة

أكد الناقد الرياضي وائل سامي، أن النادي الأهلي يواصل نجاحاته في دوري أبطال افريقيا، وتمكن من الفوز على يانج افريكانز، بهدفين لـ محمود حسن تريزيجيه.

وأضاف الناقد الرياضي خلال حواره ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن المكسب يغطي على السلبيات، وأن الأهلي يجمع النقاط، وأن المباراة كان بها سلبيات لكن بشكل عام الأهلي حقق المطلوب منه وهو الثلاث نقاط.

ولفت إلى أن النادي الأهلي اليوم لديه مباراة أمام وادي دجلة بالدوري، ويوم السبت المقبل أمام يانج افريكانز، وأن سفر النادي سيكون يوم الخميس المقبل.

وأشار إلى أن الأهلي يعمل على تحقيق الانتصارات من أجل الوصول لـ حصد بطولة دوري أبطال افريقيا، وأن الجماهير تنتظر الاداء والنقاط.

وأوضح أن الحديث على مباراة اليوم لـ الأهلي أمام دجلة لن تكون سهلة، حيث أن فريق النادي الأهلي، ونادي دجلة يمتلكان نفس النقاط.