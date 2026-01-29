غيابات عديدة لـ الأهلي في مواجهة يانج أفريكانز

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تنزانيا، لمواجهة فريق يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الأهلي عدد من اللاعبين في رحلة تنزانيا بسبب الاستبعاد الفني وعدم الجاهزية الطبية والاقتراب من الرحيل.

ويغيب عن المارد الأحمر 7 لاعبين وهم: محمد سيحا، وأحمد عبد القادر، وأشرف داري، وكريم فؤاد، وحمزة عبد الكريم، وهادي رياض، ونيتس جراديشار.

وبات الثنائي أشرف داري ونيتس جراديشار قريبين من مغادرة القلعة الحمراء في انتقالات يناير الجارية.

وغادرت البعثة الحمراء، برئاسة محمد الدماطي، عضو المجلس، في طريقها إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة يانج أفريكانز.