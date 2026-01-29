هانيا الحمامي تتأهل لنهائي بطولة الأبطال للإسكواش

تأهلت هانيا الحمامي، لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش إلى الدور النهائى ببطولة الأبطال للاسكواش، أول بطولة بفئة البلاتينيوم فى العام الجارى 2026، والتى تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 22 إلى 30 يناير الجارى.

وحققت هانيا الحمامى الفوز فى الدور نصف النهائى على مواطنتها نور الشربينى بنتيجة3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 8-11, 14-12, 5-11, 11-7.

وتواجه هانيا الحمامى مع أوليفيا ويفر فى المباراة النهائية للبطولة.

وشهد جدول منافسات البطولة مشاركة 20 لاعباً ولاعبة من مصر جاءوا بواقع 9 لاعبين فى منافسات الرجال و11 لاعبة فى منافسات السيدات.