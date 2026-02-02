قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قطار التنمية يواصل تطوير مناطق زهور بورسعيد السكنية ويصل عمرو بن العاص

رئيس حي الزهور يتفقد إنطلاق أعمال تطوير منطقة عمرو بن العاص
رئيس حي الزهور يتفقد إنطلاق أعمال تطوير منطقة عمرو بن العاص
محمد الغزاوى

تفقد اللواء أيمن قليني رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد اعمال التطوير بمنطقة عمرو بن العاص بناءاً على توجيهات د اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بضرورة متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مناطق الحي السكنية والوقوف على اخر مستجدات الأعمال بها وسير وانتظام العمل بها ، وذلك بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة الشاملة ورؤية مصر 2030.

رئيس حي الزهور يتفقد إنطلاق أعمال تطوير منطقة عمرو بن العاص

وجاءت جولة ،رئيس حي الزهور ميدانياً  يرافقه المهندسة امل الالفي مدير  التنمية الحضارية وتطوير العشوائيات بالمحافظة  والوفد المرافق لها ،بدء  أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة عمرو بن العاص السكنية والواقعة في نطاق الحي .

وتفقد رئيس حي الزهور والوفد المرافق له أعمال تمهيد الارض وعمل إدارة الطرق بمحيط العمارات السكنية قبل وضع الطبقة الاسفلتية الاولي  .
 


يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي ، والحفاظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للشوارع والمناطق السكنية.

بورسعيد حي الزهور محافظ بورسعيد عمرو بن العاص

المزيد

