قطار التنمية يواصل تطوير مناطق زهور بورسعيد السكنية ويصل عمرو بن العاص

تفقد اللواء أيمن قليني رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد اعمال التطوير بمنطقة عمرو بن العاص بناءاً على توجيهات د اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بضرورة متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مناطق الحي السكنية والوقوف على اخر مستجدات الأعمال بها وسير وانتظام العمل بها ، وذلك بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة الشاملة ورؤية مصر 2030.

رئيس حي الزهور يتفقد إنطلاق أعمال تطوير منطقة عمرو بن العاص

وجاءت جولة ،رئيس حي الزهور ميدانياً يرافقه المهندسة امل الالفي مدير التنمية الحضارية وتطوير العشوائيات بالمحافظة والوفد المرافق لها ،بدء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمنطقة عمرو بن العاص السكنية والواقعة في نطاق الحي .

وتفقد رئيس حي الزهور والوفد المرافق له أعمال تمهيد الارض وعمل إدارة الطرق بمحيط العمارات السكنية قبل وضع الطبقة الاسفلتية الاولي .





يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالحي ، والحفاظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للشوارع والمناطق السكنية.