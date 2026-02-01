رئيس زهور بورسعيد: إزالة فورية ومصادرة للمخالفات ولا تهاون مع المخالفين| شاهد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
محافظات

رئيس زهور بورسعيد: إزالة فورية ومصادرة للمخالفات ولا تهاون مع المخالفين
محمد الغزاوى

تابع اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، الحملة اليومية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمختلف المناطق والشوارع.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات  اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بضرورة إزالة الإشغالات والتعديات من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وفتح الطريق أمام المواطنين، وإعادة الانضباط للشوارع والميادين العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لها.

أسفرت الحملة عن الإزالة الفورية للإشغالات والتعديات، ومصادرتها، وهدم عدد من المباني المخالفة بمناور العمارات السكنية، والتنبيه على أصحابها بعدم وضعها مرة أخرى، والحفاظ على حق المواطنين في طريق خالٍ وشكل جمالي وحضاري للشوارع.

من جانبه، ناشد اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور، أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين بشوارع الحي، الحفاظ على حق المواطنين في طريق خالٍ من أي عوائق وتعديات، والاهتمام بمظهر الشوارع الحضاري، وشكلها الجمالي، وعدم التعدي عليها بالإشغالات.

وشدد رئيس حي الزهور على ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بها من قبل أصحاب التعديات، وعدم السماح لأي شخص بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي ومناطقه السكنية المختلفة.

بورسعيد حى الزهور محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

صحة الشرقية تطلق حزمة من البرامج التدريبية لتعزيز قدرات فرق متابعة المديريات

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

