رئيس زهور بورسعيد: إزالة فورية ومصادرة للمخالفات ولا تهاون مع المخالفين| شاهد

تابع اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، الحملة اليومية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمختلف المناطق والشوارع.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بضرورة إزالة الإشغالات والتعديات من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية وفتح الطريق أمام المواطنين، وإعادة الانضباط للشوارع والميادين العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لها.

رئيس زهور بورسعيد: إزالة فورية ومصادرة للمخالفات ولا تهاون مع المخالفين

أسفرت الحملة عن الإزالة الفورية للإشغالات والتعديات، ومصادرتها، وهدم عدد من المباني المخالفة بمناور العمارات السكنية، والتنبيه على أصحابها بعدم وضعها مرة أخرى، والحفاظ على حق المواطنين في طريق خالٍ وشكل جمالي وحضاري للشوارع.

من جانبه، ناشد اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور، أصحاب المحال التجارية والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين بشوارع الحي، الحفاظ على حق المواطنين في طريق خالٍ من أي عوائق وتعديات، والاهتمام بمظهر الشوارع الحضاري، وشكلها الجمالي، وعدم التعدي عليها بالإشغالات.

وشدد رئيس حي الزهور على ضرورة تطبيق القوانين والالتزام بها من قبل أصحاب التعديات، وعدم السماح لأي شخص بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي ومناطقه السكنية المختلفة.