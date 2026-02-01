قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة يستقبل بعثة منتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج ببطولة أفريقيا
بعد تخطي الجرام الـ8000 جنيه..أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026
1000 مصحف بدل السجائر.. فرح مختلف يضيء السبايكة بطما في سوهاج.. ماذا فعل العريس؟
كرسي أنهى حياتها.. خلافات أسرية تقـ.ـتل ربة منزل على يد زوجها بجهينة في سوهاج
موعد مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية
في بيان رسمي.. ترومسو يوضح تفاصيل انتقال كامويش إلى الأهلي
إعلامي: أحد أفراد جهاز المنتخب الوطني هدد إمام عاشور بعدم التواجد في كأس العالم
القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ
مجلس الشيوخ يكشف كواليس خطورة روبلوكس على الأطفال
الإدارة ترحب برحيله.. اجتماع مرتقب مع محمد عواد لحسم موقفه
مدرب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: محبط من أداء فريقي
جيرارد: عودة صلاح لمستواه الحقيقي مفتاح انتفاضة ليفربول
محافظات

رئيسة حي مناخ بورسعيد تصادر طن فرزة وتشمع 13مخزنًا | شاهد

رئيس مناخ بورسعيد
رئيس مناخ بورسعيد
محمد الغزاوى

قادت  شيماء العزبي ، رئيسة حي المناخ، بمحافظة بورسعيد حملة ميدانية مكبرة جديدة بمنطقة C6، بعد 72 ساعة من حملتها الأولى بالمنطقة  استهدفت معاقل الفرزة والنباشين والتعديات العشوائية علي أراضي وأملاك الدولة، للحفاظ على البيئة الصحية والمظهر الحضاري للحي.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وضمن جهود تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة

وأسفرت الحملة عن مصادرة ١ طن من الفرزة ومخلفات صلبة ،وإرسالها إلى مصنع تدوير المخلفات للتعامل الآمن معها ، ومتابعة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة بالمنطقة ، والتأكد من تشميع 10 من المخازن والشون وإعادة تشميع 3 أخري تستخدم جميعها بشكل غير قانوني لتخزين الفرزة والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في نشاط الفرزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار تعزيز نظم الإدارة البيئية المستدامة بالحي.

شيماء العزبي: لا تراجع .. لا تهاون .. ولا مجال لعودة الفوضي

جاءت الحملة بمتابعة مباشرة من رئيسة الحي وبمشاركة  السيد الضوي سكرتير الحي والقيادات والإدارات المعنية بالحي ممثلة في : الإشغالات، الحجز الإداري، شؤون البيئة، المخلفات الصلبة، والأملاك، بحضور سكرتير الحي.
 وأكدت رئيسة حي المناخ أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة للقضاء على الممارسات العشوائية التي تهدد الصحة العامة وتشوه المظهر الحضاري، مشيرًا إلى أن القضاء على الفرزة غير القانونية والعشش المخالفة يحد من ظاهرة النباشين، ويعزز منظومة النظافة وفق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بمدن ومجتمعات محلية آمنة ومستدامة.

 وأضافت «العزبي» أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لرؤية مصر 2030 في بناء بيئة حضرية نظيفة وصحية، مؤكّدًا استمرار المتابعة والمصادرة لأي نشاط مخالف بشكل دوري، بما يضمن حياة أفضل للمواطنين ويحسن جودة الخدمات في الحي.
 

 وناشدت  رئيسة حي المناخ المواطنين التعاون الكامل مع الحي والإبلاغ الفوري عن أي نشاط فرزة أو تعديات داخل المناطق السكنية، سواء عبر الصفحة الرسمية لحي المناخ أو من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.
 

 واختتمت رئيسة حي المناخ تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات تهدف إلى رفع كفاءة منظومة النظافة، إعادة الانضباط، وتحسين جودة الحياة داخل حي المناخ، من خلال تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 

بورسعيد حي المناخ محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
الشرقية
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
