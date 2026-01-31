قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

زهور بورسعيد يضرب بيد من حديد على المقاهي المخالفة| شاهد

حملة مكبرة بحي الزهور
حملة مكبرة بحي الزهور
محمد الغزاوى

تابع  اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور ، بمحافظة بورسعيد أعمال تنفيذ الحملة المكبرة  التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي ، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق ، بمنطقتي التعاونيات وقبضايا.

جاءت الحملة بناءاً على توجيهات  اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة وتعليمات  اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي ، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة ، والميادين العامة .

وتم التبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

اللواء أيمن صبحي : الإطاحة بمخالفات المقاهي بمنطقتي التعاونيات وقبضايا

ومن جانبه أكد  اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.

