شيماء العزبي : الحملات مفاجئة ومستمرة بمناخ بورسعيد .. ولن نتهاون مع أي مخالف | شاهد

تابعت شيماء العزبي ، رئيسة حي المناخ، بمحافظة بورسعيد حملة ميدانية بشارعي الأزهار وكسري في منطقة العرب القديم ، استهدفت محال الفرزة والنباشين ، للحفاظ على البيئة الصحية والمظهر الحضاري للحي.تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وضمن جهود تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة

وأسفرت الحملة عن مصادرة 3 أجولة كبيرة من الفرزة ومخلفات صلبة ،وإرسالها إلى مصنع تدوير المخلفات للتعامل الآمن معها ، و 2 ميزان ، وتشميع محل يستخدم بشكل غير قانوني لتخزين الفرزة والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في نشاط الفرزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في إطار تعزيز نظم الإدارة البيئية المستدامة بالحي.

جاءت الحملة بتكليف من رئيسة الحي وبمشاركة السيد الضوي سكرتير الحي والقيادات والإدارات المعنية بالحي، وأكدت رئيسة حي المناخ أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة للقضاء على الممارسات العشوائية التي تهدد الصحة العامة وتشوه المظهر الحضاري، مشيرًا إلى أن القضاء على الفرزة غير القانونية والعشش المخالفة يحد من ظاهرة النباشين، ويعزز منظومة النظافة وفق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بمدن ومجتمعات محلية آمنة ومستدامة.

وأضافت «العزبي» أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لرؤية مصر 2030 في بناء بيئة حضرية نظيفة وصحية، مؤكّدًا استمرار المتابعة والمصادرة لأي نشاط مخالف بشكل دوري، بما يضمن حياة أفضل للمواطنين ويحسن جودة الخدمات في الحي.



وناشدت رئيسة حي المناخ المواطنين التعاون الكامل مع الحي والإبلاغ الفوري عن أي نشاط فرزة أو تعديات داخل المناطق السكنية، سواء عبر الصفحة الرسمية لحي المناخ أو من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.



واختتمت رئيسة حي المناخ تصريحاته بالتأكيد على أن الحملات تهدف إلى رفع كفاءة منظومة النظافة، إعادة الانضباط، وتحسين جودة الحياة داخل حي المناخ، من خلال تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.