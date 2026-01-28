عقب تسمم حالتين.. حملة بزهور بورسعيد على المطعم وإعدام أغذية لتغير الخواص

ترأس اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ،بمحافظة بورسعيد حملة مفاجئة بالاشتراك مع هيئة سلامة الغذاء ببورسعيد ، علي احد المطاعم الكائنة في منطقة التعاونيات بنطاق الحي ، وذلك بعد ورود شكوي بإصابة فتاتين بحالة تسمم غذائي بعد تناول وجبة غذائية قاما بشرائها من نفس المطعم.

جاء ذلك بناءاً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وحفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين ، والتأكد من سلامة المواد الغذائية والأطعمة التي يتم تقديمها وبيعها للمواطنين .

رئيس حي الزهور يزور مجمع الشفاء الطبي للاطمئنان علي الحالات المصابة وخروجهم بسلام

ومن جانبه أكد اللواء أيمن صبحي ، انه ورد بلاغ من ادارة الطب الوقائي وهيئة سلامة الغذاء ببورسعيد ، بوجود حالتين اصابة بادعاء تسمم غذائي ، بعد تناولهن وجبة" فراخ بروستد وسلطة كلوسلو ".

واضاف رئيس حي الزهور انه علي الفور تم التوجه الي المطعم وسحب عينات من الفراخ والاغذية الموجودة في المطعم بواسطة اللجنة المرافقة لسيادته برئاسة الدكتور احمد زهران و الدكتورة نشوي الريس ، وتم ابداء الملاحظات والاشتراطات الصحية بالمطعم حتي يتم تلافيها.

واوضح رئيس الحي انه تم اعدام عدد من الاغذية الموجودة بالمطعم لتغير خواصها .

وأشار اللواء ايمن صبحي الى استمرار الحملات الرقابية لضبط الاسواق والتأكد من سلامة الغذاء المعروض بجميع المطاعم ومنافذ بيع الاغذية واللحوم والأسماك.

وعقب انتهاء الحملة توجه اللواء أيمن صبحي ،الى مجمع الشفاء الطبي للاطمئنان على الحالتين المصابتين ، وتحدث الي الطبيب المشرف علي علاجهن ، حتي اطمئن علي تماثلهن للشفاء و خروجهن من المستشفى بخير.

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ علي الصحة العامة وامان وسلامة اهالي الحي .