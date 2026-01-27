قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عرب بورسعيد يواصل حملاته لملاحقة النباشين وفارزى القمامة |صور

عرب بورسعيد يواصل حملاته لملاحقة النباشين وفارزى القمامة
عرب بورسعيد يواصل حملاته لملاحقة النباشين وفارزى القمامة
محمد الغزاوى

قاد المهندس وليد الدعدع رئيس حى العرب بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لمجابهة فارزى القمامة بنطاق الحي بناء على توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بملاحقة فارزى القمامة ومصادرتها بالشارع بمختلف احياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

وقد شن الدعدع حملة اليوم بمعاونة فريق العمل الميدانى و إدارة الإشغالات و البيئة بعدد من مناطق الحي لملاحقة فارزى القمامة ومحلات الفرزة


عرب بورسعيد يواصل حملاته لملاحقة النباشين وفارزى القمامة 

واسفرت الحملة عن ضبط كميات من فرز القمامة و تشميع عدد من المحلات وتحرير محاضر لأصحاب المحلات المخالفة

من جانبه أكد المهندس وليد الدعدع، على مواصلة فرق العمل ملاحقة فارزى القمامة و تجار الفرزة على فترات صباحية و مسائية لتنفيذ تعليمات محافظ بورسعيد وانفاذ القانون

وشدد رئيس حى العرب على انه لا مجال لفرز القمامة ولا النباشين ولن يسمح لاي محل خردة بمزاولة نشاط فرز القمامة

وأكد رئيس حى العرب  أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة للقضاء على الممارسات العشوائية التي تهدد الصحة العامة وتشوه المظهر الحضاري، مشيرًا إلى أن القضاء على الفرزة غير القانونية والعشش المخالفة يحد من ظاهرة النباشين، ويعزز منظومة النظافة وفق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بمدن ومجتمعات محلية آمنة ومستدامة.

وأضاف الدعدع أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لرؤية مصر 2030 في بناء بيئة حضرية نظيفة وصحية، مؤكّدًا استمرار المتابعة والمصادرة لأي نشاط مخالف بشكل دوري، بما يضمن حياة أفضل للمواطنين ويحسن جودة الخدمات في الحي.

وناشد رئيس حى العرب المواطنين التعاون الكامل مع الحي والإبلاغ الفوري عن أي نشاط فرزة أو تعديات داخل المناطق السكنية، سواء عبر الصفحة الرسمية لحي المناخ أو من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

واكد الدعدع أن الحملات تهدف إلى رفع كفاءة منظومة النظافة، إعادة الانضباط، وتحسين جودة الحياة داخل حي المناخ، من خلال تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد النباشين فرز القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك مطمع لـ أندية كثيرة بسبب الأزمات .. ناقد رياضي يوضح

سعاد حسني

ناقدة فنية تكشف كواليس جديدة عن سعاد حسني قبل رحيلها| فيديو

سعادة حسني

ناقدة فنية: سعاد حسني فنانة شاملة ولن تتكرر

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد