عرب بورسعيد يواصل حملاته لملاحقة النباشين وفارزى القمامة |صور

قاد المهندس وليد الدعدع رئيس حى العرب بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لمجابهة فارزى القمامة بنطاق الحي بناء على توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بملاحقة فارزى القمامة ومصادرتها بالشارع بمختلف احياء المحافظة ومدينة بورفؤاد.

وقد شن الدعدع حملة اليوم بمعاونة فريق العمل الميدانى و إدارة الإشغالات و البيئة بعدد من مناطق الحي لملاحقة فارزى القمامة ومحلات الفرزة



عرب بورسعيد يواصل حملاته لملاحقة النباشين وفارزى القمامة

واسفرت الحملة عن ضبط كميات من فرز القمامة و تشميع عدد من المحلات وتحرير محاضر لأصحاب المحلات المخالفة

من جانبه أكد المهندس وليد الدعدع، على مواصلة فرق العمل ملاحقة فارزى القمامة و تجار الفرزة على فترات صباحية و مسائية لتنفيذ تعليمات محافظ بورسعيد وانفاذ القانون

وشدد رئيس حى العرب على انه لا مجال لفرز القمامة ولا النباشين ولن يسمح لاي محل خردة بمزاولة نشاط فرز القمامة

وأكد رئيس حى العرب أن الحملة تأتي ضمن خطة شاملة للقضاء على الممارسات العشوائية التي تهدد الصحة العامة وتشوه المظهر الحضاري، مشيرًا إلى أن القضاء على الفرزة غير القانونية والعشش المخالفة يحد من ظاهرة النباشين، ويعزز منظومة النظافة وفق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بمدن ومجتمعات محلية آمنة ومستدامة.

وأضاف الدعدع أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لرؤية مصر 2030 في بناء بيئة حضرية نظيفة وصحية، مؤكّدًا استمرار المتابعة والمصادرة لأي نشاط مخالف بشكل دوري، بما يضمن حياة أفضل للمواطنين ويحسن جودة الخدمات في الحي.

وناشد رئيس حى العرب المواطنين التعاون الكامل مع الحي والإبلاغ الفوري عن أي نشاط فرزة أو تعديات داخل المناطق السكنية، سواء عبر الصفحة الرسمية لحي المناخ أو من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين.

واكد الدعدع أن الحملات تهدف إلى رفع كفاءة منظومة النظافة، إعادة الانضباط، وتحسين جودة الحياة داخل حي المناخ، من خلال تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المحلي، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

